آرام حنا: جرائم الاحتلال التركي كانت المحور الأساسي خلال اجتماعنا مع وفد جامعة جنيف

استقبل يوم أمس الخميس المجلس العسكري السرياني لوفد من جامعة جنيف المعنية بالقانون الدولي لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في المنطقة والانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المنطقة في ظل الحروب المستمرة والهجمات المستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وعن الاجتماع الذي كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام أشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني آرام حنا لوكالتنا قائلاً" من خلال استقبالنا لوفد من جامعة جنيف المعنية بالقانون الدولي قمنا بتقديم نظرة شمولية للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في مناطقنا على مدى سنوات الحرب الماضية، وهي تعد انتهاكات وخروقات للقانون الدولي تم ارتكابها من قبل مرتزقة داعش ليتم استكمال تلك الجرائم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأضاف" وقمنا بتقديم بعض الأمثلة عن هذه الجرائم، ومنها استهداف المنشآت الخدمية والعامة مثل استهداف المدارس كما حصل مؤخراً في قرية الكوزلية الواقعة جنوبي غربي ناحية تل تمر على الطريق الدولي M4 من قبل الاحتلال التركي"

ولفت حنا" في سياق الاجتماع كنا قد بينّا الخرق الأخير بصدد الحكم على أسرانا مدى الحياة بحيث أوضحنا للوفد بأن دولة الاحتلال التركي قد خرقت القوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة، كونها استدرجت مواطنين سوريين إلى داخل أراضيها وتمت محاكمتهم وفق القانون التركي".

وأكد آرام حنا" نحن كقوات عسكرية أكدنا للوفد التزامنا التام في المعاهدات والمواثيق التي تم توقيعها بين قوات سورية الديمقراطية والأمم المتحدة سابقاً، ونقوم نشر هذه الاتفاقيات كتعليمات لقواتنا للالتزام بها".

(د ج)

ANHA