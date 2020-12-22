آرام حنا: الاحتلال التركي يستغل الصمت الروسي والدولي

وتحدّث حنا بدايةً عن التصعيد التركي في عين عيسى قائلاً: "تشهد الناحية هجمات يومية في ظل الصمت الدولي والروسي الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت حنا إلى تزامن الهجمات التركية على عين عيسى مع حشود لها بالقرب من ناحية زركان، موضّحاً أنّ الهجمات التركية على ناحية عين عيسى تأتي بالتّزامن مع حشود وتحركات مكثّفة لها في القرى الواقعة تحت سيطرتها ما بين ناحيتي تل تمر وزركان، وقال: "قواتنا تقوم برصد تحركات الاحتلال التركي ومرتزقته، وتعدّ تلك التحركات أوسع من قبلها في الفترات السابقة".

أسلحة ثقيلة وزيادة عدد المرتزقة

رصدت ANHA في أوقات سابقة استقدام الاحتلال التركي ومرتزقة ما يُسمّون بـ "الجيش الوطني السوري"، الكثير من الأسلحة والمرتزقة، وشنّت هجمات عدّة على القرى في ريفي تل تمر وزركان بهدف احتلالها.

وأشار حنا إلى أنّ قواتهم رصدت تحركات الاحتلال والمرتزقة، فكانت تحركاتها تنشط في محيط ناحية تل تمر وبشكلٍ خاص على جبهة ناحية زركان، كما رصدت قواتنا الأسلحة الثقيلة وتزايد لعناصر المرتزقة في الجبهات الأمامية.

صمت روسي وحكومي عن الهجمات التركية

وتابع الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني نعلم أنّ الاحتلال التركي يطمع باحتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا مستغلاً الصمت الدولي وصمت القوى الضامنة.

وانتقد حنا صمت الدولة السورية عن الهجمات التركية، قائلاً: "الاحتلال التركي منذ وصوله لمشارف المنطقة وهم مستمرّون بقصفهم على القرى المأهولة بالمدنيين العُزّل، وشاهدنا مؤخّراً قيام الاحتلال التركي بمهاجمة قرية أم الكيف في الـ 9 من الشهر الجاري، بينما قوات الحكومة السورية كانت واقفة تشاهد ما يحدث دون أن تحرّك ساكناً".

المدنيين يعوّلون على قواتنا

وشدّد الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني، آرام حنا، في نهاية حديثه، على أنّ أهالي المنطقة يلتفّون حول قواتنا وقوات مجلس تل تمر العسكري، التي تعمل على صدّ جميع الهجمات على المنطقة، كما أنّهم باتوا يعلّقون آمالهم على قواتنا في الدفاع عنهم وعن المنطقة ومقدساتها.

(هـ ن)

ANHA