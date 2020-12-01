عامودا...باص الشعب خطوة إيجابية من منظور المواطنين

بادرت لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة قامشلو، بالتعاون مع دائرة النقل في بلدية الشعب، بتخصيص باصين للنقل الداخلي "باص الشعب" ضمن أحياء ناحية عامودا، بهدف تخفيف أعباء أجور النقل عن كاهل المواطنين.

وبدأت الباصات بالعمل ضمن أحياء الناحية بتاريخ 22 من الشهر الجاري، إذ تنطلق جولتها بشكل يومي، عدا يوم الجمعة، من الساعة 7:00 صباحًا، إلى ما بعد الظهر، ويتسع كل باص لـ 22 راكبًا، وتبلغ قيمة التذكرة الواحدة 100ل.س.

الخطوة وفّرت على الأهالي مشقة تأمين المواصلات

ووصف أهالي الناحية المبادرة بالإيجابية، وأنها ساهمت كثيرًا في تخفيف أعباء المواصلات، واحتكار سائقي الأجرة، دلشاد شويش وصف الخطوة بالإيجابية، وقال: "هذه الخطوة وفّرت على أهالي الناحية مشقة تأمين المواصلات، وبأسعار رمزية، فمبلغ 100 ل.س، لم يعد له قيمة في الوقت الحالي، وهذه الخطوة مساعدة للأهالي".

وفي جولة للباص ضمن أحياء الناحية، بيّنت غزوة خليل أنهم كانوا بأمسّ الحاجة إلى خطوة كهذه، وقالت: "سابقًا كانت أسعار المواصلات مرتفعة، إذ كانت قيمة التوصيلة 1000 ل.س، وكنا نعاني من هذا الأمر، أما مع توفر باصات الشعب فالأسعار مناسبة".

وبدورها وصفت شيرين درباس قرار إدخال باصات الشعب في الخدمة ضمن شوارع الناحية بالإيجابية، ونوهت إلى أن هذه الخطوة سهّلت عليهم مشقة تأمين المواصلات، وكذلك خففت عليهم قيمة التوصيلة المرتفعة، وقالت: "هذه الخطوة تخدم الأهالي بشكل فعّال".

الإداري في قسم النقل الداخلي لبلدية الشعب في ناحية عامودا باسل داوي، أوضح أن:" قرار إدخال باصات النقل الداخلي إلى ناحية عامودا كان بناء على مطالب الأهالي، نظرًا لحاجتهم إلى خطوة كهذه، نتيجة عدم توفر المواصلات في الناحية وارتفاع أسعارها".

وأشار إلى أن الباصات وُضعت في الخدمة منذ أسبوع، وكمبادرة لمساعدة الأهالي تم تخصيص الباص في الأسبوع الأول لتوصيل الأهالي بالمجان، وقال: "الخط الذي يمر من خلاله الباصان يبدأ من كراج السرافيس على طريق الحسكة وصولًا إلى قوس قامشلو، مرورًا بسوق الناحية، والعودة إلى الكراج".

وأكد دواي أنه سيتم الطلب على زيادة عدد الباصات من لجنة البيئة والبلديات تبعًا لحاجة الأهالي ونجاح هذه الخطوة.

ومن المقرر تحديد مواقف خاصة للباصات فيما بعد.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، فالعديد من مدن ونواحي شمال وشرق سوريا تم إدخال باصات النقل الداخلي "باص الشعب" إليها، حسب حاجة الأهالي والمنطقة، كـ (مدينة قامشلو والحسكة والرقة وكوباني وناحية كركي لكي)، بهدف تخفيف أعباء المواصلات عن كاهل المواطنين.

(كروب/ م ح)

ANHA