عامودا تستذكر شهداء السينما وتطالب بإظهار الحقيقة

استذكرت لجنة حماية الطفل في إقليم الجزيرة وهيئة المرأة في إقليم الجزيرة الذكرى السنوية الـ60 لمجزرة سينما عامودا التي راح ضحيتها أكثر من 280 طفلًا من أبناء عامودا، أغلبيتهم من الكرد، بعد قيام قوى الأمن التابعة للحكومة السورية بإحراق السينما عام1960.

وشارك في الفعالية التي نُظمت في حديقة الشهداء في ناحية عامودا التابعة لمدينة قامشلو، العشرات من أسر الشهداء وعدد من أعضاء مؤتمر ستار ولجنة حماية الطفل والثقافة والفن، بالإضافة إلى عدد من أهالي ناحية عامودا.

ووضع الأطفال، في بداية الفعالية، الورود على التمثال الموجود في الحديقة، والذي يعبّر عن الأطفال الذين أُحرِقوا في السينما، ثم قرئ بيان لجنة حماية الطفل في إقليم الجزيرة من قبل الطفلة جودي، وجاء في نص البيان:

" في الثالث من تشرين الثاني من عام 1960، حيث كان يعرض فيلم تعود أرباحه إلى الثورة الجزائرية آنذاك، وتم عرض الفيلم ثلاث مرات وفي كل مرة كانت السينما تعج بالأطفال وأثناء عرض الفيلم اندلعت النيران في جدران وسقف الصالة بأوامر من النظام وخلال دقائق قُتل 283 طفلًا من أصل 500 طفل كانوا داخل السينما التي لا تسع إلا لـ 120 طفلًا.

في أقل من نصف ساعة انهار السقف المتلهب، وتحولت أجساد الأطفال إلى رماد، وتشوهت تلك الجثث التي صرخت بأعلى صوتها وأحرقت حتى منقذها الشهيد البطل محمد سعيد الدقوري، ودُفنت بقاياهم بشكل جماعي في مقبرة شرمولا أغلبهم كانوا من أطفال الكرد.

وعلى الصعيد الإنساني تعد مجزرة حريق سينما عامودا جريمة بشعة، حيث لم تبق في المدينة أسرة إلا وصار فيها شهيد أو محروق أو مشوه.

ستون عامًا، وما زالت رائحة الدخان تفوح في هذا اليوم وأصوات صرخاتهم تترك صدى في عامودا ولن تهدأ إلا بعد أن تظهر الحقيقة للعلن، لتفضح جميع ممارسات الظلم والعدوان على شعوب المنطقة، ويحاسب كل من له يد في ارتكاب هذه المجزرة القديمة الحاضرة في أذهاننا، جيل من شباب المستقبل تحول إلى رماد، كان من الممكن أن يخلق منه جيل يحمل راية الحرية والسلام.

واختتم الاستذكار بسرد بيت من الشعر المعبّر عن شهداء مجزرة عامودا.

ANHA

(س أ)