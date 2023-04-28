عاملات وناشطات إيران يحتفلن بـ 1 أيار

ذكرت وكالة روج نيوز أن مجموعة من النساء العاملات والناشطات في مدينتي طهران وكرج بإيران، نظمت اليوم الجمعة، احتفالية، مع اقتراب يوم عيد العمال العالمي المصادف الأول من أيار/مايو، وأعلنت دعمها لشعار "Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية”، وأدانت التمييز الجنسي والفقر والإعدام والتعذيب واستغلال النظام البيئي من قبل النظام الرأسمالي.

وأشارت الوكالة أن النساء حملن يافطات كتب عليها "الأول من أيار هو يوم وحدة المرأة وجميع العمال ضد التمييز واللا مساواة" و"الأول من أيار هو يوم العمال الذين يحتفلون مع Jin, Jiyan, Azadî المرأة والحياة والحرية)"، و"سنقضي على الفقر والفساد والغلاء".

وأكدت النساء على مطالبهن المشروعة، ولفتن الانتباه إلى حوادث التسمم في المدارس التي تتلقى فيها الفتيات تعليمهن، وصرحن أنهن سيقفن ضد اضطهاد النساء، من المنازل حتى أماكن العمل، ومن المدارس إلى الشوارع والساحات.

(ل م)