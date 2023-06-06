عامان على تأسيسه.. تجمّع نساء زنوبيا يرتكز على شعار Jin, Jiyan, Azadî

ترك تجمع نساء زنوبيا خلفه عامين مليئين بالنضال، إذ يصادف اليوم (6 حزيران) ذكرى تأسيسه الثانية، وفيه فرصة للتذكير بالمكاسب التي حققها التجمع في مجال حقوق المرأة، ولتسليط الضوء على مخططاته المستقبلية.

وبهذه المناسبة أجرت وكالتنا لقاءً مع الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، نسرين الحسن.

حيّت الإدارية في مستهل حديثها، كافة النساء والمناضلات على خطوط الجبهات، واستذكرت شهيدات الحرية اللواتي ناضلن وكافحن من أجل "إيصالنا إلى بر الأمان وإنارة الطريق نحو الحرية أمام النساء"، كما باركت النساء في شمال وشرق سوريا بمناسبة ذكرى تأسيس التجمع.

تعود تسمية التجمع باسم "زنوبيا"، نسبة إلى القيادية زنوبيا (ملكة تدمر) التي جسدت في شخصيتها حقيقة المرأة القيادية، وقادت الثورة ضد الرومان في عصرها، حيث شهد عهدها ازدهاراً وانفتاحاً كبيراً.

و"تجمع نساء زنوبيا" المعلن عن تأسيسه في 6 حزيران في عام 2021، هو تجمعٌ سياسي إيكولوجي وثقافي واجتماعي، يوحد آراء النساء ويعمل على تشكيل قاعدة جماهيرية تضم كافة النساء من كافة الأطياف سواءً من المدن والأحياء الشعبية ومن كافة المؤسسات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى جانب كونه سقف تستظل بظله النساء في المناطق التي تحررت من احتلال مرتزقة داعش.

يتفرع عن التجمع الذي يقع مركزه الرئيس في الرقة، أربع مكاتب في الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور، ويضم كل مكتب 12 لجنة، تم تفعيل 7 منها حسب حاجة التجمع.

توحيد الإدارات وتنظيم المرأة

ذكرت الإدارية بمكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، نسرين الحسن، أنه وبعد تحرير المناطق الأربعة (الرقة، منبج، دير الزور، الطبقة) من احتلال مرتزقة داعش، بقيادة وحدات حماية المرأة (YPJ)، تم تشكيل إدارة المرأة وذلك بهدف تنظيم النساء كحالة إسعافية وإنقاذهن من ذهنية وفكر داعش.

لاحقاً، جرى التحضير لتأسيس تجمع نساء زنوبيا، بحسب ما أكدته نسرين الحسن، مضيفة "وحّدنا الإدارات في المناطق الأربعة من خلال التجمع، ونعمل على تنظيم المرأة من كافة المكونات وفق نهج القائد عبد الله أوجلان".

عن أعمال التجمع خلال العامين المنصرمين، أفادت نسرين الحسن، بأنهن في التجمع ناهضن كل أشكال الجهل، وعملن على تمكين المرأة، وأطلقن حملات لمناهضة العنف ضد المرأة، وعززن دور المرأة في المجالين السياسي والتنظيمي.

وجاءت على ذكر أهمية الدورات التدريبية التي أقامتها مكاتب تجمع نساء زنوبيا في المناطق الأربعة، بالإضافة إلى دور ورش العمل في صنع شخصيات إدارية وقيادية.

وبحلول الذكرى الثانية لتأسيس تجمع نساء زنوبيا، بدأت المكاتب الأربعة للتجمع بعقد الكونفرانسات الأولى لها، على أن يعقد بعد ذلك المؤتمر العام للتجمع، وفق الهيكلية التنظيمية والنظام الداخلي للتجمع.

أعمال مستقبلية

الإدارية بمكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، نسرين الحسن، تطرقت في حديثها إلى أعمالهن المستقبلية، وقالت: "سنعمل على تفعيل المشاريع الاقتصادية لضم أكبر عدد من النساء".

كذلك "رفع مستوى الوعي لدى النساء، وزيادة الدورات التدريبية وورشات العمل، وإعداد برامج مجتمعية وتفعيل الكومينات النسائية في الأحياء والقرى التابعة لمكتب تجمع نساء زنوبيا".

وأكدت نسرين الحسن، "بشعار Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)، نسعى جاهدات للوصول إلى جميع النساء في المنطقة وتنظيمهن وفق نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان مبتكر فلسفة الحرية".

(ي م)

ANHA