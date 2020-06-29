أعمال شغب في سجن الصناعة والوضع تحت السيطرة - تحديث

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن مرتزقة داعش المعتقلين في سجن الصناعة الواقع في حي غويران جنوبي مدينة الحسكة أحدثوا أعمال شغب وفوضى داخل المهاجع.

وتفيد المعلومات أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط السجن، وأن الوضع داخل السجن تحت سيطرة قوى الأمن الداخلي وحراس السجن.

مصدر قيادي في قوى الأمن الداخلي قال إن أعمال الشغب بعد فترة ظهيرة اليوم، وهي حالة الشغب الثالثة خلال الشهرين المنصرمين.

وأكد المصدر أن حالة الشغب بدأت بينما كان القائمون على السجن يواصلون صيانة التخريب الذي حدث جراء أعمال الشغب السابقة.

كما نوه المصدر أن قوات التحالف لم تتحمل مسؤولياتها حيال أعمال الشعب واكتفت اليوم بتحليق للحوامات الحربية في محيط السجن. كما نوه أيضاً إلى أن دول التحالف وكذلك الدول الأوروبية لا تعمل على إيجاد حل جذري لموضوع عناصر داعش المعتقلين مما يثقل كاهل قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية.

ANHA