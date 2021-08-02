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أعمال لتعبيد الطرق في الدرباسية وريف دير الزور الغربي

​​​​​​​بدأت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية بمشروع مد المجبول الاسفلتي ضمن مركز ناحية الدرباسية، فيما باشرت هيئة بلدية الشعب في ريف دير الزور الغربي بتزفيت طريق الصعوة الرئيس.
المجتمع والحياة 2021-08-02T13:41:00 الحسكة

تنفيذاً لمشاريع النصف الثاني لعام 2021، باشرت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية بمشروع مد المجبول الاسفلتي في مركز الناحية.

ومن المقرر أن يتم مد المجبول الاسفلتي للشوارع الرئيسة في الناحية وهي: الشارع العريض في الحي الشرقي، والشارع العريض في الحي الغربي، وشارع البريد، وشارع المدارس، وشارع الصناعة" حسب المشرف على المشروع، زيدان نوح.

 والكمية المحددة للمجبول الاسفلتي لمركز المدينة 1850م3، وأُنجز حتى الآن 150م3، بسماكة 7 سم.

وبحسب المشرف على مشروع المجبول الاسفلتي، فإن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 15 يوماً.

دير الزور

وفي الريف الغربي لدير الزور، بدأت هيئة بلدية الشعب بتعبيد طريق بلدة الصعوة الرئيس.

وبحسب زكريا عساف الرئيس المشترك لبلدية الصعوة، فإن العمل سينتهي خلال اليومين القادمين وسيتم فتح الطريق أمام المرور.

(ب ح/سـ)

ANHA


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