اعمال خدمية موسعة في الرقة والحسكة تنفذها بلديات الشعب

تعمل بلدية الشعب في مدينة الحسكة، منذ بداية فصل الصيف 2023 وحتى الآن على تنفيذ الأعمال والمشاريع الخدمية في المدينة، في خطة تضمنت إنجاز 32 مشروع وعمل خدمي متوزع على تعبيد وترقيع الطرق والشوارع وتمديد شبكات للصرف الصحي وفرش بعض الشوارع بالحجر المكسر.

وبحسب المشرفين على الأعمال، تم إنجاز 14 مشروعاً وبنسبة مئوية 45 % ضمن المدينة، مثل فرش الحجر المكسر وبقايا المقالع في حي العزيزية والكلاسة والصالحية والضاحية والمفتي وكوندك.

وتعمل بلدية الشعب في مدينة الحسكة على إصلاح شبكات الصرف الصحي وترميمها في حيي "الصالحية والمشيرفة".

بينما تقوم بلديات بلدات صفية وتل بيندر التابعة لبلدية الشعب في الحسكة، بأعمال ترقيع للطرق وفرشها بالحجر المكسر وبقايا المقالع.

وبحسب المهندس في قسم الدراسات في بلدية الحسكة أحمد شيخموس، أنه يتم العمل على ترميم منصفات الشوارع داخل المدينة، وانجزت نسبة من الأعمال وما زال العمل جارياً.

الرقة

وفي مدينة الرقة نفذت البلدية العديد من الأعمال الخدمية حيث قامت باستبدال شبكة صرف صحي لشارع الوادي والشوارع الفرعية عنه بطول 1500 متر وتم استخدام قساطل بيتونية مسلحة بقطر 60 سم.

وعملت على استبدال شبكة صرف صحي لشارع حي الكهرباء بالكامل والشوارع الفرعية عنه وأيضاً تم استبدال شبكة صرف صحي لأحياء في شوارع والشوارع الفرعية في سيف الدولة وسط مدينة الرقة حيث بلغ طول الشبكة 500 متر طولي وقساطل بقطر 40و50 سم.

إضافة لاستبدال شبكة صرف صحي لشارع المنصور شمالي تقاطع شارع 23 شباط بطول تقريبي 750 متر، واستبدال شبكة صرف صحي لشارع المعتز جنوبي تقاطع 23 شباط بطول 500 متر، واستبدال شبكة صرف صحي لشارع القطار جانب جامع الشهداء بطول 700 متر طولي.

وجهزت بلدية الشعب في مدينة الرقة كافة الشوارع بالمطريات بالتزامن مع استبدال شبكات الصرف الصحي قبل المباشرة بأعمال التزفيت".

ومع دخول فصل الصيف عملت بلدية الشعب في الرقة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات ودائرة الخدمات الفنية بمد المجبول الأسفلتي.

حيث استهدفت 45 شارع من مدينة الرقة تضم أهم الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة وهي "شارع دوار الدلة، شارع حي المشلب، كراج الانطلاق ودوار الساعة، شارع الساقية، والشوارع الفرعية عنه، شارع دورا البرازي، وشارع القطار، وحي الفردوس والشوارع الفرعية عنه". حيث تم الانتهاء من قرابة 23شارع وتستمر الأعمال على الشوارع المتبقية.

وفي الوقت الحالي تعمل بلدية الشعب في مدينة الرقة على فرش الشوارع في الأحياء التي تقع على أطراف مدينة الرقة بمادة البقايا، كحي الطيار، وحي المشلب.

رئيس الدائرة الفنية بالرقة المهندس خليل العبو قال عن الأعمال التي يقومون بها: "تقوم بلدية الشعب بتجهيز عدة مشاريع للدراسة عن طريق مكتب التخطيط والدراسات".

أوضح: "يقوم مكتب الدراسات بوضع خطة عمل للدوائر في بلدية الشعب في مدينة الرقة واحتياجاتها من أجل تلافي أي خطأ واتمام العمل على أكمل وجه".

(كروب/سـ)

ANHA