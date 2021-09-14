أعمال خدمية مستمرة لبلديات الشعب وتكثيف للجهود قبل حلول الشتاء

في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، تستعد بلدية الشعب فيها بالتعاون مع هيئة البلديات في إقليم الجزيرة، لإطلاق مشروع صيانة محطتي مياه شرب الجبسة والصناعة، والتي ستشمل حفر آبار جديدة، وتركيب مجموعة تصفية كاملة ومدّها بالتيار الكهربائي. حيث يهدف إلى إيصال مياه الشرب لكل أهالي الناحية، والاستعاضة عن نقل مياه الشرب عبر الصهاريج المتنقلة، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 50 ألف دولار أمريكي.

ووضعت البلدية ضمن مخططها للربع الأخير، إنارة 70% من شوارع الناحية، وصيانة خطوط الصرف الصحي في حي التوسعية الجنوبي، والتي تبلغ طولها حوالي 1500 م، بالإضافة الى 1200 م، متفرقة في كامل أحياء الناحية. وأيضاً زيادة عدد حاويات القمامة التي ستكون بدعم من إحدى المنظمات العاملة في المنطقة.

وحسب الرئيس المشترك لبلدية الشعب بالشدادي، محمد الصالح، فإن البلدية تستعد لتنفيذ مشروع تعبيد طريق الكانية في المدخل الغربي للناحية، والذي من المفترض أن يتم العمل عليه خلال الربع الأول، إلا أنه تأجّل بسبب قلة الإمكانات المتوفرة لإنجازه.

قامشلو

باشرت بلدية الشعب في بلدة التنورية شرق قامشلو، تعبيد الطريق الواصل بينها وبين قرية الدكشورية، والذي يبلغ طوله حوالي 2200 م ، والذي يخدم بدوره خمس قرى على امتداد الطريق.

وتكثف بلدية الشعب من جهودها لإنهاء أعمال التعبيد قبيل حلول فصل الشتاء، بعد مناشدات من قبل الأهالي الذين عانوا من رداءة الطريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح الرئيس المشترك لبلدية الشعب بالتنورية، عبد الملك عبد الله، أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 11 ألف دولار أمريكي، مشيراً الى أن هناك مشروع لتمديد شبكة صرف صحي بطول 270 م، وإصلاح طرق ضمن القرية تخدم نحو 200 منزلاً.

وفي بلدة المصطفاوية التي تتبع لناحية كركي لكي، أيضاً تكثف البلدية من جهودها لإنهاء مشاريعها قبيل فصل الشتاء، وخاصة المشاريع الطرقية، حيث شارفت على إنهاء مشروع تزفيت الطريق الواصل بين قرية المصطفاوية وقرية تل جمان، والذي يبلغ طوله نحو 3700 م، والذي بلغت كلفته التقديرية حوالي 16 ألف دولار أمريكي.

وتتبع لبلدية الشعب بالمصطفاوية حوالي 24 قرية، وقد قامت بترميم مشاريع الصرف الصحي في كل من قرى كرقحفك وكورتبان ودوكركا، وصيانة خطوط المياه في قرى دوكركا، مصطفاوية، كري ديرا وقرية تل جمان، كما تم إصلاح مضخة مياه (غطاس) لأحد الآبار الارتوازية في قرية دوكركا، بالتعاون مع أهالي القرية بتكلفة 600 ألف ليرة سورية.

وتسعى بلدية المصطفاوية لإنشاء جسور وعبارات على الطريق الواصل بين المصطفاوية وكورتبان، منعاً لحدوث تجمعات وبرك لمياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

(كروب/مـ)

ANHA