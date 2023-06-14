أعمال خدمية مهمة في الرقة وديرك وقامشلو

أطلقت بلدية الشعب العام الماضي مشاريع تعبيد للطرقات شملت شارع القطار، وشارع الكورنيش الجنوبي، وشارع تل أبيض والشوارع الفرعية بين شارع تل أبيض وشارع الوادي.

ونتيجة العوامل الجوية وهطول الأمطار لم تتمكن البلدية من استكمال مشاريعها التي تبقى منها قرابة الـ 300م3 من المجبول الزفتي.

وتعمل آليات بلدية الشعب في مدينة الرقة في الوقت الحالي على مد القميص الإسفلتي في الشارع المؤدي من دوار الدلة وسط مدينة الرقة إلى شارع الساقية بطرف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى الشارع المؤدي من فرن التموين بالطرف الشمالي إلى دوار الدلة.

وبهذا الصدد، قال المشرف على مشروع التعبيد عدنان الكالط، "استكمالاً لخطة التعبيد للعام المنصرم باشرنا بمد القميص الإسفلتي في بعض شوارع مدينة الرقة.

وأكد عدنان الكالط: "تتحضر بلدية الشعب في مدينة الرقة لإطلاق أضخم مشروع لتعبيد الطرق في مدينة الرقة، حيث تم استلام كمية وصلت من 22 إلى 25 ألف م 3 من المجبول الزفتي، ستشمل الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة الرقة.

وأوضح الكالط "يتم العمل بمواد أولية من إنتاج محلي ضمن مناطق الإدارة الذاتية".

وفي ختام حديثه، بّين الكالط: "تم تشكيل غرفة عمل مشتركة تضم جميع اللجان وجميع الدوائر المختصة في عمليات التزفيت كدائرة النظافة، ودائرة الصرف الصحي، ودائرة الأشغال العامة ووحدات المياه والترافيك، تجنباً لوقوع أي مشاكل".

والجدير بالذكر؛ أن بلدية الشعب كانت قد عملت على إصلاح شبكات الصرف الصحي والمياه ضمن مدينة الرقة ليتم تعبيد الشوارع بشكل آمن وتجنب أي عمليات حفر في المستقبل.

ديرك

تسعى بلدية الشعب في مدينة ديرك لتنفيذ مشاريعها المخططة لها لعام الحالي 2023 والتي تصب في خدمة المواطنين.

هذا وتقوم اللجان الفنية والخدمية ضمن بلدية الشعب في ديرك بتنفيذ مشاريعها من إصلاح الطرق وصيانة الصرف الصحي، بالإضافة لجولاتها المستمرة ضمن أحياء الناحية.

حيث قام أعضاء اللجنة الخدمية والفنية بصيانة وصلة لمجرور صرف صحي على طريق الكورنيش في حي الشهيد خبات، وتنظيف وتعشيب جميع المنصفات والجزر الوسطية ضمن وتقليم الأشجار، بالإضافة لصيانة وترميم دوار الشهداء وساحة الحرية.

وأيضاً تم تنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازي في حي شهيد خبات من أجل توفير وتأمين مياه الشرب.

كما تقوم لجنة ضابطة البناء في البلدية، بجولاتها اليومية ضمن أحياء المدينة؛ لمتابعة كافة المشاريع والأعمال المتعلقة بالبناء بهدف منع التعدي على الأملاك العامة ومنها إشغال الطرق بمواد البناء وإبلاغ المتعهدين بإزالة مخلفات البناء.

وحسب المكتب الفني في بلدية الشعب، فإنهم سيباشرون خلال الفترة القادمة بتغذية آبار المياه بالطاقة الكهربائية لتأمين مياه الشرب للأهالي بتكلفة 50 ألف دولار أمريكي، ورشّ بقايا مقالع لبعض الشوارع بكلفة تقريبية نحو 28 ألف دولار، وأيضاً صيانة رصيف ورديف السوق المركزي بتكلفة تقدر بنحو 4000 دولار للحفاظ على جمالية ولتسهيل حركة المشاة على الارصفة.

رشّ مبيدات حشرية في أحياء مدينة قامشلو

مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحشرات، قام مكتب الصحة في بلدية قامشلو بمجموعة إجراءات، منها رش مبيدات حشرية نوع ضبابي في أحياء المدينة، بالإضافة إلى توزيع المبيدات القاتلة للعقارب والزواحف الأخرى التي تزداد في الصيف على الكومينات.

وحسب البلدية، بدأت عملية الرشّ في الأحياء الواقعة في أطراف المدينة، فيما ستستهدف في الأيام القادمة كافة الأحياء، فيما ستكون كمية المبيدات الموزعة على الكومينات 540 كغ، بواقع كل كومين 3 كغ.

(كروب/سـ)

ANHA