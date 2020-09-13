أعمال خدمية في دير الزور هدفها خدمة المواطنين

وضمن المشاريع الخدمية التي تقوم بها بلدية الكسرة في ريف دير الزور الغربي، فقد قامت مؤخرًا بإنشاء قوس في مدخل البلدة الشرقي" على شكل قلعة أثرية".

هذا ويأتي المشروع، ضمن سلسلة مشاريع، لإضفاء الجمالية على البلدة التي تعتبر مركزًا رئيسًا، وتتبع لها العديد من القرى، وبهذا الخصوص قال الرئيس المشترك للبلدية غياث العجيل: إن مشاريعهم تستمر في سبيل خدمة المدنيين، منوهًا إلى أن أعمالًا أخرى نفذت في البلدة، كتأهيل عدد من الحدائق وإطلاق حملة تشجير في البلدة.

مشروع إعادة تأهيل وإنارة شوارع بلدة البصيرة

وبدورها أطلقت بلدية الشعب في بلدة البصيرة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي مشروع إنارة الشوارع تحت إشراف هيئة الخدمات والبلدية وبالتنسيق مع لجنة الداخلية في مجلس دير الزور المدني.

وباشرت الورش المختصة بتنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة الحديدية الموجودة في شارع جسر العتال وباقي شوارع بلدة البصيرة.

ويشمل هذا المشروع إعادة تأهيل وترميم الأعمدة الكهربائية وتزويدها بمصابيح إنارة ودهان وزرع أعمدة في الأماكن الخالية، بالإضافة إلى تركيب محولة كهربائية خاصة بالإنارة، إضافة إلى تركيب مولدة جديدة وتركيب كابلات جديدة ولوحات كهربائية.

فيما يمتد خط العمل ضمن المشروع لمسافة 3880 مترًا ويشمل شوارع " السوق، العشرين، جسر العتال والمداخل ".

(كروب /سـ)

ANHA