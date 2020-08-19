أعمال بلديات الشعب تستمر في سبيل خدمة المواطنين

تستمر بلديات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا ومدينة حلب، في القيام بأعمالها الخدمية بهدف تسهيل أمور المواطنين.

ففي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تستعد بلدية الشعب للقيام ببعض الأعمال التي من شأنها تقديم الخدمات للأهالي،

وبحسب الرئيس المشترك لبلدية الشعب كمال عبد الله، فإن المشاريع ستشمل قطاعي المياه والصرف الصحي وتمديد خطوط جديدة.

حيث ستنفذ البلدية مشروع تمديد خط مياه بطول 325 مترًا، من منطقة السكن الشبابي إلى شارع الزهور الواقع بين القسمين المعروف والغربي، لأن المياه التي تصل إلى شارع الزهور ضعيفة.

عبد الله أشار إلى أنهم سيقومون بغسل الشوارع مرة كل أسبوع، وقال: " نحن في بلدية الشعب سنقوم بتعقيم أسواق في القسم الشرقي والغربي في حي الشيخ مقصود، وبالإضافة إلى غسل الشوارع الرئيسة والأماكن المزدحمة بمادة الكلور، والشوارع الفرعية سنقوم بتعقيمها أيضًا.

أما بالنسبة لشكاوى أهالي الحي حول الصرف الصحي، فقد أشار عبد الله إلى أنه "نقوم بالعمل على تنفيذ جميع الشكاوى وبأسرع وقت، وبقدر الإمكانات المتوفرة لدينا، وهناك بعض الشوارع الصرف الصحي فيها متضرر جدًّا، وسنقوم بالعمل عليها في الأيام القادمة".

هذا وتسعى بلدية الشعب على تركيب الإنارة في الشوارع الرئيسة والفرعية في الحيين.

منبج

بدأت بلدية الشعب في مدينة منبج وريفها العمل على ترقيع وتزفيت بعض شوارع المدينة، بالإضافة إلى تمديد خطوط الصرف الصحي في المدينة ضمن مشاريعها لهذه السنة.

وبدأت البلدية بالترقيع والتزفيت داخل مشفى الفرات وشركة الكهرباء في الجهة الغربية للمدينة، ويقول الرئيس المشترك لبلدية الشعب في منبج قاسم عبود إن "الخطة في مشروع الزفت أول السنة كنت متضمنة تزفيت 60 ألف متر مكعب، لكن نتيجة الظروف الراهنة، وبسبب أزمة كورونا في المنطقة، أصبح هناك تغيير في خطة العمل، وتوجيه العمل إلى الصرف الصحي وفتح الطرق وترقيع الشوارع ضمن المدينة".

وأضاف قاسم عبود "أكملنا العمل المتبقي من السنة الماضية بتزفيت شارع المحكمة وشركة الكهرباء ومشفى الفرات وطريق حلب، وخططنا لهذه السنة ستكون فقط ترقيع الطرق لأن كمية الزفت المتوفرة لهذه السنة قليلة".

وأرجع عبود سبب تأخر البدء بمشروع تعبيد وترقيع الطرق في منبج إلى "الظروف التي مرت بالمنطقة من انتشار وباء كورونا"، لافتًا إلى أنهم سيكملون العمل على المشروع "حسب الظروف الجوية للشهر التاسع أو العاشر".

وتخطط البلدية هذا الصيف لترقيع الشوارع في أحياء المدينة والبدء بالمداخل الرئيسة من طريق الخفسة جنوب المدينة وصولًا إلى مركز المدينة، ثم باتجاه طريق حلب والحزاونة وطريق جرابلس والسرب وطريق الجزيرة وبعض الشوارع الرئيسة الأخرى في المدينة إذ تقتصر الأعمال على الترقيع بسبب قلة مادة الاسفلت هذا العام.

كما وتعمل البلدية على تمديد شبكات الصرف الصحي في بعض الأحياء، إذ ما يزال العمل مستمرًا في هذا السياق، كما تمتلك البلدية خططًا لإقامة جسور للمشاة على طريق حلب والجزيرة.

(كروب/سـ)

ANHA