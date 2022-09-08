أعمال الصيانة تتواصل في محطة تحويل كهرباء تل تمر التي استهدفتها دولة الاحتلال التركي

توجهت صباح اليوم فرق الصيانة التابعة لمركز كهرباء ناحية تل تمر إلى محطة تحويل كهرباء الناحية، للكشف على الأضرار الناجمة عن استهدافها يوم أمس الأربعاء من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وصيانتها.

وشن جيش الاحتلال التركي يوم أمس، قصفاً عنيفاً على ريف ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، مستهدفاً القرى الآهلة بالسكان، ومحطة تحويل كهرباء تل تمر، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وإلحاق أضرار كبيرة بشبكة التيار الكهرباء التي تغذي الناحية.

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وتظهر المشاهد التي وثقها مراسلنا في محطة كهرباء تل تمر الأضرار التي خلفها القصف، وقال الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر فهد سمعيلة لوكالتنا من داخل المحطة: "نعمل الآن على صيانة الأعطال كورشتين الأولى تقوم بصيانة خط 20 ك.ف في قرية تل جمعة الآشورية وأخرى تعمل غرب محطة تحويل الكهرباء، كما تلقينا الدعم من مكتب نقل وتوزيع الطاقة في الحسكة الذي يعمل على صيانة خط 66 ك.ف".

وأكد سمعيلة إلى أنه خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وتغذية محطة تحويل كهرباء تل تمر بالتيار الكهربائي، وبالتالي تغذية ناحية تل يمر وريفها مجدداً.

(ع ه/أم)

ANHA