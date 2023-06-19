آمال أهالي عفرين ومقاومتهم حية دائماً

تحدث مهجرو عفرين القاطنون في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء لوكالتنا، عن الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة.

المهجرة رنكين محمد، أشارت إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي لن تكسر مقاومتهم، وقالت: "إننا مهجرون ونعيش في المخيمات منذ 6 أعوام، ولم يتوقف قصف الدولة التركية على المنطقة على مدار هذه السنوات الست، إنها تستهدف المدنيين على الدوام، وأغلب هذه الهجمات تستهدف تل رفعت وشيراوا. إننا نقاوم هنا، ولن تتمكن الهجمات من كسر مقاومتنا، وسنتصدى للهجمات".

المقاومة حتى العودة إلى عفرين

وأوضح المهجر رشيد محمد أن مقاومتهم هي في سبيل العودة إلى عفرين: "تهاجم دولة الاحتلال التركي التي لا تعرف الإنسانية المنطقة يومياً. أي القوانين تسمح بقصف المستشفيات، من تم استهدافهم هناك كانوا مرضى يتلقون العلاج".

وناشد رشيد محمد القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وقف هذه الممارسات وقال: "كفى قتلاً".

التمسك بالنضال

أما نزيفة نبو فأشارت إلى استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة بالتزامن مع الحصار، ولفتت إلى تعرض ناحيتي تل رفعت وشيراوا لقصف يومي، وقالت: "ما ذنبا ليعيش أبناؤنا في خوف، إننا ندين الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، وإن الهجوم على المستشفى عمل لا إنساني، فأين منظمات حقوق الإنسان من هذه الممارسات".

وأوضحت نزيفة نبو أن الهدف من الهجمات هو إجبار أهالي عفرين على التوقف عن الأمل والمقاومة، واختتمت حديثها قائلة: "لكن أهالي عفرين متمسكون بالنضال".

(ر)

ANHA