عام على استشهاد فرهاد ديرك

مضى عام على استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسين شبلي (فرهاد ديرك) الذي كان قد توجه إلى السليمانية في باشور كردستان لتلقي العلاج، فاستشهد هناك في منطقة كلار في 17 حزيران عام 2022 مع ثلاثة من رفاقه إثر قصفٍ جوي شنته مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي.

انخرط المناضل فرهاد ديرك، الذي وُلد في قرية قدريرك التابعة لمدينة ديرك عام 1977، في النضال منذ التسعينات، وتعرّف على حركة التحرر الكردستانية عن طريق والدته شيرين عمر لينضم إلى النشاط الثوري عام 1993.

وسيّر فرهاد ديرك العمل الثوري خلال تلك السنوات في العديد من المناطق والمدن في روج آفاي كردستان وسوريا، وتلقى التدريبات على يد القائد عبد الله أوجلان عام 1997 ثم توجّه إلى جبال كردستان، وهناك أيضاً انخرط في العمل الثوري في العديد من مناطق الدفاع مديا ومخيم الشهيد رستم جودي (مخمور).

ثورة 19 تموز ودوره الريادي في بناء نظام الإدارة

توجّه فرهاد ديرك إلى روج آفاي كردستان، مع انطلاق الربيع الشعبي وبدء الأزمة السورية، وقد نظّم كرد روج آفا أنفسهم بقيادته ورفاقه وفقاً لظروف المرحلة وبنوا نظامهم. وفي هذا السياق، تم تأسيس مجلس شعب غربي كردستان (MGRK) ويُعد فرهاد ديرك أحد مؤسسيه. وأصبح مع انطلاق ثورة 19 تموز 2012 أحد قيادي الثورة، ولعب دوراً بارزاً في الدفاع عن المجتمع وتنظيمه وتدريبه وتوعيته، وقاد تحرير المناطق وبناء النظام فيها وخاصة في حلب وعفرين.

بدأ بناء نظام الإدارة الذاتية (2014) جنباً إلى جنب مع تحرير المناطق، وقد كان فرهاد ديرك أحد قيادي وريادي هذا العمل. فقد نظّم الأهالي في الكومينات والمجالس وإدارات المناطق ووجّههم، وعلى الرغم من أنه كان فاقداً إحدى قدميه في الحرب، إلا أنه درّب الأهالي من حلب وعفرين وحتى منبج وكوباني وكري سبي والحسكة، وقامشلو وديرك، وعرّفهم بنظام الإدارة الذاتية وبنى لنفسه مكانة داخل المجتمع من خلال نضاله، وفي النهاية، انتُخب نائباً للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عام 2018.

استُهدف من قبل العدو الغاشم

كان المناضل فرهاد ديرك يكافح، إلى جانب أعمال تأسيس نظام الإدارة الذاتية، المرض، ولهذا توجّه إلى باشور كردستان عام 2022 لتلقّي العلاج، لكنه استُهدف من قبل العدو الغاشم، ففي 17 حزيران عام 2022 وبينما كان برفقة 3 من رفاقه في ناحية كلار التابعة للسليمانية، قُصفت سيارتهم من قبل مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، أسفر عن استشهاده مع رفاقه الثلاثة.

وشُيّع جثمان الشهيد فرهاد ديرك بمشاركة عشرات الآلاف ووُري الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك، في ديرك، فيما نُصبت خيم العزاء في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

لم يُحاسب القتلة والهجمات مستمرة

تقوم دولة الاحتلال التركي التي تفشل جميع مخططاتها ضد حركة التحرر الكردستانية بجنوب كردستان، باغتيال الثوار والوطنيين والتسبب باستشهادهم بالتعاون مع عملائها، ففي 16 أيلول عام 2021، تعرّض المواطن فرهاد باريش كوندو من باكور كردستان للاستهداف في السليمانية ما أسفر عن إصابته، وفي 17 من الشهر ذاته والسنة ذاتها، استُشهد عضو لجنة عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني في باشور كردستان، ياسين بولوت (شكري سرحد) إثر تعرضه للاستهداف من قبل أعضاء أجهزة الاستخبارات التركية وعملائها أيضاً في السليمانية، وفي 17 أيار عام 2022، تعرّض الوطني من باكور كردستان، زكي محمد جلبي لهجومٍ مسلح في حي بختياري في السليمانية واستشهد في اليوم التالي أي في 18 أيار، وفي 17 حزيران عام 2022، استُشهد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد ديرك جراء استهدافه في كلار.

مضى عام على استشهاد فرهاد ديرك، لكن لم يُعثر على القتلة بعد، ولم يُحاسب المسؤولون عن استشهاده حتى الآن، إلى جانب ذلك لا تزال هجمات المحتلين والعملاء مستمرة.

في 28 آب عام 2022، اغتُيل عضو المجلس العام لحركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية)، سهيل خورشيد عزيز المعروف باسم الأستاذ شمال أمام منزله في بلدة كفري التابعة لمنطقة كرميان.

في 4 تشرين الأول عام 2022، اغتُيلت الريادية في الجنولوجيا والصحفية والمفكرة والأكاديمية ناكهان آكارسال بهجومٍ وحشي في حي بختياري في السليمانية، وقد أُلقي القبض على القاتل لكن لم يجر الكشف عن ملابسات الهجوم حتى الآن.

في 17 نيسان عام 2023، استُشهد الوطني الكردي من باكور كردستان حسين تورالي جراء تعرضه لهجومٍ مسلح في مدينة دهوك.

ومؤخراً، تعرض عضو جمعية عمال ميزوبوتاميا، حسين آراسان في 9 حزيران الجاري لعملية إطلاق نارٍ، استشهد على إثرها في الـ 10 من الشهر الجاري.

تدريب السائرين على خطاه

لم يُحاسب المسؤولون عن استشهاد فرهاد ديرك، لكن يُقدم في شمال وشرق سوريا الرد اللازم من خلال العمل على تحقيق أهداف الشهداء. فبعد استشهاده؛ افتتحت قوى الأمن الداخلي أكاديمية باسمه، وتم تدريب المئات من الأشخاص في هذه الأكاديمية حتى الآن، ويناضل المتدربون المتخرجون من هذه الأكاديمية في سبيل نشر فكر الحرية وتحقيق أمنيات الشهداء والحفاظ على القيم.

وقد علقت عائلة الشهيد فرهاد صوره وذكرياته في إحدى غرف المنزل، كما يجري العمل على تأليف كتابٍ عن حياته ونضاله.

وتحدثت شقيقة الشهيد فرهاد، داليا شبلي لوكالتنا، وذكرت أنه يجب على الجهات المعنية فتح تحقيق حول واقعة استهداف شقيقها. ولفتت إلى ضرورة تعزيز التضامن الشعبي لتطهير المجتمع من العملاء الذين يسمحون لدولة الاحتلال التركي باستهداف الوطنيين والمناضلين والثوار بكل سهولة.

برامج وفعاليات لاستذكاره

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد فرهاد ديرك، يُقام في ديرك في 17 حزيران الجاري أي يوم استشهاده، برنامجاً لاستذكاره، وستحيي الإدارة الذاتية ذكراه في مدينة الرقة في الـ 19 من الشهر الجاري.

(ر)

ANHA