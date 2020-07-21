آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز في قامشلو

واتخذت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جملة تدابير وإجراءات للحد من أزمة الخبز في مدن ومناطق الإقليم.

وبدأت إدارة الأفران اليوم بتحديد مراكز توزيع مادة الخبز في أحياء مدينة قامشلو، ليبدأ التوزيع في المراكز المحددة اعتباراً يوم صباح يوم غد بسعر 125 ليرة سورية لكل ربطة خبز.

الرئيسة المشتركة لإدارة الأفران التابعة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة ميديا أوسي تحدثت لوكالة أنباء هاوار حول الموضوع. وقالت ميديا أوسي إن إدارة الأفراد بدأت منذ 15 يوماً باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أزمة الخبز: "كانت هناك أزمة في توزيع مادة الخبز، لذلك سعينا إلى وضع آلية جديدة للتوزيع من خلال إنشاء مراكز توزيع مخصصة في الأحياء".

وأضافت ميديا: "تم إنشاء 13 براكية في أحياء المدينة التي تعاني من صعوبة في الحصول على الخبز، مثل أحياء جودي والعنترية وعلايا وحلكو وقدور بك وهليلية والحي الغربي.

وحول آلية توزيع الخبز في المراكز المحددة قالت ميديا أوسي: "سيبدأ توزيع مادة الخبز يومياً اعتباراً من الساعة 07.00 وحتى الظهيرة، سيكون الخبز متوفراً بما يضمن حصول الأهالي على حصتهم".

ونوهت ميديا إلى التوزيع سيتم بناء على بطاقة اسمية مخصصة: "أرقام إدارة الأفران موجودة على البطاقة حتى يتسنى للأهالي الذين لم يحصلوا على حصتهم التواصل معنا، لأجل النظر في المشكلة ومتابعتها".

وأضافت أيضاً: "الهدف من هذه الآلية هو تأمين الخبز للأهالي وتسهيل الحصول عليه من مراكز قريبة وبالأسعار المحددة".

(ك)

ANHA