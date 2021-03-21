آلدار خليل: نضالنا مستمر حتى تحقيق ثلاث أهداف رئيسة

وانطلقت احتفالية نوروز قامشلو تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، المنظمة في قرية هيمو التابعة لمدينة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إيقاد شعلة نوروز.

وتخللت فعاليات الاحتفال إلقاء كلمات، حيث ألقيت كلمة من قبل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، الذي هنأ أهالي مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي وأهالي شهباء وجميع مكونات شمال وشرق سوريا بنوروز 021".

وهنأ خليل جميع الشعوب من الكرد والعرب والسريان بهذه المناسبة، وقال: "شعبنا تمكن من نيل حقوقه، ولكن نحن الآن أمام أزمات كبرى وهجمات، نعم نحتفل بنوروز لكن جراحنا لم تندمل بعد، عفرين وسري كانيه وكري سبي، لا زالت تحت نير الاحتلال التركي"، مؤكدًا أن أعداء الشعب الكردي يسعون إلى ضرب مبدأ أخوة الشعوب في المنطقة وإفشال مشروعه.

وأكد خليل أن "نار نوروز هذا العام، استمدت شراراتها من مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا"، مشيرًا إلى أن مبدأ أخوة الشعوب، والتفاف كافة المكونات من الكرد والعرب والسريان والكلدان والتركمان حول ثورتهم، هو دليل على انتصارهم.

وأضاف: "علينا رفع وتيرة النضال لتحرير كافة الأراضي المحتلة، فشعبنا ثار ضد الظلم والاضطهاد الذي تعرض له منذ آلاف السنين".

وتطرق خليل إلى المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وقال: "شاركت دول غربية وأخرى إقليمية في المؤامرة الدولية التي حكيت ضد القائد عبد الله أوجلان، وذلك لاعتقادها بأنها قادرة على كبح فكر وفلسفة القائد، لكنها في الحقيقة أدركت مؤخرًا أن فكر القائد لا يمكن حصره في سجن".

إلى ذلك، أكد خليل أن النضال مستمر حتى تحقيق ثلاثة بنود رئيسة، أولها تحرير القائد عبد الله أوجلان من براثن الفاشية، وتحرير كافة المناطق المحتلة من مخالب المحتل التركي، وثالثها نيل شعوب شمال وشرق سوريا، والأجزاء الأربعة من كردستان لحقوقها.

وتطرق خليل إلى مساعي تحقيق الوحدة الكردية، وقال: "علينا بناء وحدة كردية ذات قاعدة متينة، أساسها تضحيات الشهداء وركيزتها مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سوريا، وحدة تناضل لتحرير الأراضي المحتلة".

واختتم خليل حديثه بالقول: "ما زلنا في خضم الثورة، نعم واجهتنا صعوبات جمّة، ولكن تمكنا من نيل حقوقنا"، مؤكدًا أن مشروع شمال وشرق سوريا لا ينادي بالانفصال عن سوريا كما يدّعي البعض، بل "نعمل على تحرير كامل الأراضي السورية من نير الاحتلال بدءًا من جرابلس وحتى الباب وعفرين وسري كانيه وكري سبي".

هذا وتستمر فعالية احتفال نوروز بإلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، وكلمة باسم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية يلقيها فرهاد تيلو.

كما وستتخلل الاحتفالية تقديم عروض غنائية، من ضمنها فرقة روبلدا- فرقة الشهيد ولاط - فرقة الشهيدة ساكينة - فرقة بالا التابعة لحركة الثقافة والفن، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الكردي المشهور خيرو عباس.

(كروب/م ح)

ANHA