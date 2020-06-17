آلدار خليل: نأمل أن تكون المرحلة القادمة في خدمة شعبنا وتطلعاته الديمقراطية

دخلت المباحثات الكردية- الكردية مرحلتها الثانية في 10 حزيران، عقب انعقاد أول اجتماع بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، ويرى الشارع الكردي أن تحقيق الوحدة الوطنية كفيلة بردع الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وكردستان.

وفي إطار المباحثات الكردية- الكردية، نشر اليوم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل على صفحته للتواصل الاجتماعي (فيس بوك)، منشوراً شكر عبره كل من ساهم في تخطي بعض الأمور العالقة.

وأوضح خليل: "بعد سلسلة لقاءات وحوارات وتغليباً للمصلحة الوطنية لشعبنا؛ أقدم الشكر لكل من ساهم في تخطي بعض الأمور العالقة وتجاوزها بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية؛ هذا الإنجاز والتفاهم الأولي الذي تم يعدّ منطلقاً مهماً وعامل دعم كبير من أجل تحقيق وحدة الصف الكردي، على أمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تطورات تاريخية تكون خدمة لشعبنا وتطلعاته الديمقراطية."

(أ ب)