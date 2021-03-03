آلدار خليل: مشروع الأمة الديمقراطية يهدف إلى تحقيق الديمقراطية في سوريا

عقد المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية اجتماعًا حول آخر التطورات السياسية على الساحة السورية، بحضور عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل، والعشرات من ممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي.

'مشروعنا يهدف إلى تحقيق الديمقراطية في سوريا'

وألقى عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل كلمة استهلها بالتطرق إلى بداية انطلاقة شرارة الأزمة السورية، التي استطاع الكرد من خلالها أن يوسعوا من نطاق تنظيمهم وأن يحققوا الانتصارات في ثورة روج آفا".

وأضاف "يوجد في سوريا 78 دولة متدخلة في الأزمة السورية، وهو ما يبيّن أن أحداث الحرب العالمية الثالثة تجري الآن على الأراضي السورية، ولابد من أن نثبت أنفسنا في هذه الحرب من خلال سياساتنا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحرير المناطق المحتلة"، مبينًا أن الإدارة لم تسعَ ولم تهدف، خلال مسيرتها لـ 7 أعوام، إلى اقتطاع الأراضي السورية "بل كان مشروعنا هو تحقيق الديمقراطية على الأراضي السورية".

'يجب تغيير الدستور السوري لضمان حقوق السوريين'

وشدد خليل على ضرورة تغيير الدستور السوري لضمان حقوق وهوية الكرد وكافة المكونات السورية، وأضاف "إلا أن بعض الدول، وفي مقدمتها الدولة التركية، لا تريد أن تكون هناك مفاوضات بيننا وبين الحكومة السورية، لأنها تعلم جيدًا أننا أصحاب قضية وأن مشروعنا القائم على أساس حماية حقوق كافة المكونات السورية سيكون خطرًا على مخططاتها الاحتلالية، لهذا تعمد دائمًا إلى استهداف الكرد وإبادتهم". وأكد خليل خلال حديثه ضرورة مشاركة الكرد في اللقاءات والمساعي الدولية، ومساعي إعداد الدستور السوري الجديد.

'التدخل الروسي في سوريا'

وعن التدخل الروسي في الشأن السوري قال خليل "منذ تشكيل الجمهورية السورية بقيادة رئيس الجمهورية حافظ الأسد وقّع النظام السوري وحليفه الروسي على مخططات بتدخّل الروس في الشأن السوري، وأكبر مثال على ذلك المستشفيات السورية والسد الموجود في سوريا وأسلحتهم من صنع الروس، لهذا من مصالح الروس عدم الخروج من سوريا".

وأكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل إن لروسيا مصالح طويلة الأمد وقديمة مع سوريا، لذلك فإن من مصلحتها عدم الخروج من سوريا، وأضاف "لا نستطيع أن نثق بروسيا، فهي تهتم بمصالحها بالدرجة الأولى، ولا ننسى الاتفاقات التي أبرمت بين تركيا وروسيا أثناء شنّ الدولة التركية هجماتها على عفرين وخروج روسيا منها، وتركت أهالي عفرين يواجهون مصيرهم".

وأشار خليل إلى مخططات النظام العالمي الذي يهدف إلى إطالة عمر الأزمة السورية، وقال "عقوبات قانون قيصر على النظام السوري لم تهدف إلى تغيير الحكم، بل كانت تهدف إلى تعميق الأزمة السورية وشرعنة البقاء على الأراضي السورية".

'أطراف تعيق وحدة الصف الكردي'

وتطرق آلدار خليل إلى مساعي الدولة التركية لإفشال مباحثات وحدة الصف الكردي بين الأحزاب الكردية، وقال: "هناك بعض الأطراف الكردية تحاول إفشال هذه الحوارات، لأن مشروعها تأسس من قبل الدولة التركية، فالذين يريدون تصنيف قواتنا الذين هم أبناء المنطقة على قائمة الإرهاب يبيّنون مدى الانسجام بين عقليتهم وعقلية الدولة التركية".

وأشاد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل في نهاية حديثه بالانتصارات التي حققتها قوات الدفاع الشعبي في غاري، قائلًا "إن الهجمات التي شنتها الدولة التركية على غاري كانت بأقوى الأسلحة، حيث كانت تحوم 42 طائرة للاحتلال التركي على مدار 24 ساعة، ناهيك عن القوى الخاصة التي كانت تهاجم مجموعة صغيرة من قوات الدفاع الشعبي التي لا يتجاوز عددها 14 مقاتلًا، إلا أن قوات الدفاع الشعبي استطاعت هزيمة جيش التركي من خلال إرادة النصر والتكتيكات العسكرية.

(ح م/ك)

ANHA