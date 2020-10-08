آلدار خليل: لن نتنازل عن عفرين وسري كانيه وكري سبي وسيتم تحريرها

علق عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل، على الذكرى السنوية للهجوم التركي على سريه كانيه وكري سبي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "عامٌ على احتلال تركيا ومرتزقتها لسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، عامٌ على الجرائم والتهجير بحق شعب دافع عن العالم والإنسانية ضد داعش وأعوانه".

وشدد خليل على أن عدم ردع تركيا يعدّ وصمة عار على جبين الإنسانية والأخلاق في العالم، وأكد أن خطر تركيا بات يهدد العالم أجمع، وقال: "لو تم ردعها في سوريا لما كانت، اليوم، تتدخل هنا وهناك".

وأضاف خليل: "ستبقى عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض عناوين لن نتنازل عنها"، وتابع: "سيتم تحريرها بالقوة والإرادة المستمدة من تضحيات شهدائنا وإرادة وعزيمة شعبنا الذي يصمد خارج دياره والذي لا يقبل خيارات العودة إلا بكرامته".

وفي ختام منشوره، أكد آلدار خليل أن نضالهم وجهودهم، وعملهم ليل نهار سيكون من أجل هذه الأهداف دون تنازل.

(س ر)