آلدار خليل: استهداف منزل القائد بعد ٤٢ عام رسالة واضحة تعبّر عن فاشية تركيا وهمجيتها

وجاء حديث ألدار خليل عبر تغريدة نشرها على صفحته على تويتر، علق فيها على استهداف طائرة مسيرة فجر اليوم لمنزل "القائد" في قرية علبلور بريف كوباني الغربي، وكتب فيها: "اليوم في السادس عشر من نيسان الجاري؛ طائرة استطلاع تركية تستهدف في قرية علبلور غرب كوباني ٥ كم، منزلاً مدنياً كان قد مكث فيه السيد عبدالله أوجلان عام ١٩٧٩ عندما عبر من باكور كردستان إلى روج آفا، هذا الاستهداف بعد ٤٢ عام رسالة واضحة تعبّر عن فاشية تركيا وهمجيتها حيث لم تكتف هذه الدولة الفاشية بممارسة العزلة والتجريد على السيد أوجلان منذ ٢٢ عام في جزيرة امرالي لا بل تتعقب كل مكان له أثر فيه في رغبة واضحة للحد من تأثيره واتمام ممارسات العزلة المفروضة عليه بمحاربة فكره وتأثيره خارج السجن وهذا تحدٍ لن تحقق فيه تركيا أي نجاح".

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ANHA