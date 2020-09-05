آلدار خليل: الإدارة الذاتية تجربة فريدة أثبتت جدارتها في الظروف الصعبة

جاء ذلك في متن تغريدة نشرها خليل على حسابه الرسمي في موقع "تويتر". وجاء فيها:

"بمناسبة مرور عامين على تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يمكن وصف هذه التجربة بأنها نوعية وفريدة؛ تجربة تعكس حقيقة حاجة المكونات والشعوب لمظلة ديمقراطية تمثل حقيقتهم التاريخية والثقافية والمجتمعية والسياسية والعسكرية حتى، في ظل الظروف والصعوبات التي أثبتت الإدارة جدارتها

نتمنى المزيد من التقدم والتطوير وتلافي النواقص التي صادفت طريق الإدارة في نضالها وعلى كافة المستويات. حجم التحديات كبير والمرحلة القادمة تحتاج لجهود مضاعفة. بإرادة الشهداء وتضحياتهم وبجهود شعبنا ونضاله تحقق هذا النتاج التاريخي، الإرث الكبير والميراث السامي والذي هو فخرلكل الشعوب المظلومة.

تحية لأرواح شهداؤنا، تحية لعموم أبناء شعبنا المناضل. كل التوفيق للعاملين في حقول الإدارة الذاتية ومؤسساتها في المرحلة القادم وعامهم الجديد."

(ك)