آلدار خليل يدعو لدعم حملة حرية القائد عبدالله أوجلان

هناك دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط والدول الأوربية للانضمام إلى حملة الهاشتاغ التي أطلقها مجلس الإعلام الرقمي في كردستان.

عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل بعث رسالة دعم للحملة.

قال آلدار خليل في فيديو نشره مجلس الإعلام الرقمي في كردستان على حسابه :" اليوم وأكثر من أي شيء آخر يجب علينا أن نصعد النضال من أجل الحرية والديمقراطية ونضمن الحرية الجسدية للقائد آبو".

رسالة آلدار خليل كالتالي:" 23 عاماً والقائد آبو معتقل نتيجة مؤامرة دولية، ويسيّر بمفرده في سجن إمرالي مقاومة تاريخية عظيمة. هدف القوى الدولية من سجن القائد آبو تصفية حركة الحرية والنضال من أجل الديمقراطية في المنطقة. اليوم هو يوم تصعيد النضال من أجل الحرية والديمقراطية أكثر. الحرية الجسدية للقائد آبو ستفتح معها الطريق أمام حل المشكلات الموجودة في المنطقة. الحرية الجسدية للقائد آبو تعني حرية جميع الشعوب. جميع شعوب روج آفا وأجزاء كردستان الأربعة وخاصة في المنطقة يدركون هذه الحقيقة ويواصلون نضالهم على هذا الأساس. حريتنا جميعاً مرتبطة بالحرية الجسدية للقائد آبو".