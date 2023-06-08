اعلان سجل الكريلا زردشت باشوري و110 هجوم للاحتلال خلال 48 ساعة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً قالت فيه: "تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي على ساحات المقاومة وقواتنا في مناطق الدفاع المشروع".

تعرضت مناطق الدفاع المشروع للقصف 110 مرات خلال الـ 48 الساعة الماضية

وجاء في البيان ما يلي: "تعرضت مناطق الدفاع المشروع خلال اليومين الأخيرين للقصف بالطائرات الحربية 15 مرة، ومرتني بالطائرات المروحية الهجومية، و93 مرة بالقذائف المدفعية والدبابات، كما تعرضت خنادق مقاومتنا في منطقة غربي زاب للشهيد دليل وكذلك منطقة شرقي زاب للهجوم عبر استخدام الجرافات، ودرات المعارك بين قواتنا وجنود المحتلين 6 مرات في ساحة المقاومة بتلة إف إم".

المعلومات التفصيلية للبيان هي على النحو التالي:

في منطقة غربي زاب

استنفر الاحتلال في 6 حزيران الجاري في تمام الساعة 07:30 صباحاً في ساحة المقاومة بتلة إف إم، وشن الهجوم على قواتنا، وبدورها، ردت قواتنا على الهجوم بالأسلحة الثقيلة ولجمت تحرك جنود الاحتلال، ومن ثم، قاموا بقصف ساحة المقاومة بقذائف المدفعية والدبابات 74 مرة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركية في 6 حزيران ساحة المقاومة بتلة آمديه في منطقة غربي زاب للشهيد دليل، وكذلك ساحة المقاومة في سيدا الواقعة في منطقة شرقي زاب 19 مرة بقذائف المدفعية والدبابات،

وفي 6 حزيران، تعرضت ساحة المقاومة في سيدا بمنطقة شرقي زاب للقصف مرتين عبر الطائرات المروحية الهجومية.

وفي 6 و 7 حزيران، تعرضت تلة سيسر، ودرييه حيرجيه، وقرية سيداريه، وتلة دولا ميران وقرية ديراشيه في منطقة كارى للقصف 11 مرة بالطائرات الحربية، كما قُصفت ساحة المقاومة أيضاً في تلة بهار وتلة آمديه في منطقة غربي زاب للشهيد دليل 3 مرات بالطائرات الحربية، فيما تعرضت ساحة المقاومة في تلة جارجيل للقصف مرة واحد، حيث بلغ المجموع العام للغارات الجوية 15 غارة من خلال الطائرات الحربية.

وقصف جيش الاحتلال التركي في 6 حزيران، خنادقنا في ساحة المقاومة بتلة إف إم الواقعة في منطقة غربي زاب للشهيد دليل، وفي 7 حزيران، قصف خنادقنا في ساحة المقاومة بـ سيدا الواقعة في منطقة شرقي زاب، وحاول تدمير الخنادق عبر استخدام الجرافات".

استشهاد زردشت باشوري

وأعلن في البيان بأن مقاتل الكريلا زردشت باشوري قد استشهد في 24 أيار الفائت، وتم الإدلاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بالمعلومات التالية:

"استشهد رفيق دربنا زرداشت باشوري، الذي انضم إلى النضال التحرري لشعبنا بوعي وطني عالٍ، في 24 أيار 2023 بمنطقة غربي زاب للشهيد دليل، وانضم رفيق دربنا زردشت إلى صفوف المقاومة من السليمانية في الوقت الذي كان يتعرض فيه أبناء شعبنا لهجمات إبادة جماعية القاسية، وحارب كـ ثوري بارع في الصفوف الأمامية في العديد من الساحات، انطلاقاً من ثورة الحرية في روج آفا، وصولاً إلى مناطق الدفاع المشروع، وردّ على الهجمات بأسمى المعاني، وأدرك رفيق دربنا زردشت، الذي انضم بطريقة فدائية، أن الحرية في كردستان لا تُنال بدون تضحية، وأظهر موقفاً جعله مثالاً لجميع الشبيبة الكردية.

وإننا بدورنا، نتقدم بالعزاء في البداية إلى العائلة العزيزة التي ربت رفيق درب مثل زردشت الوفي للقيم الوطنية، ودفعته للانضمام إلى صفوف النضال التحرري لشعبنا، كما نتقدم بالعزاء إلى أبناء شعبنا في جنوب كردستان وإلى عموم أبناء شعب كردستان الوطنيين، وإننا نعد في شخص رفيق دربنا زردشت بتحقيق أهداف شهدائنا من أجل القائد الحر وكردستان الحرة.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفيق دربنا زردشت باشوري، هي كالتالي:

الاسم الحركي: زردشت باشوري

الاسم والنسبة: شفان محمد

مكان الولادة: السليمانية

اسم الأم – الأب: نيسان – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيار 2023 زاب

(سـ)