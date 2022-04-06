آلاف السودانيين يتظاهرون في أكثر من 20 مدينة مطالبين بالحكم المدني

واحتشد آلاف السودانيين، يوم الأربعاء، في الشوارع والميادين العامة بأكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، من أجل المطالبة بالحكم المدني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وحرص المتظاهرون على الخروج إلى الشارع رغم ارتفاع كبير في الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية، لحظة انطلاق الاحتجاجات في الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

ومنذ مساء الثلاثاء؛ أغلقت السلطات معظم الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم؛ وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر سودانية إن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.

ومنذ إعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إجراءات أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري؛ تتواصل احتجاجات حاشدة في المدن السودانية.

وتزايدت الإجراءات الأمنية بشدة خلال الساعات الماضية، بينما كان المحتجون يستعدون للخروج في مظاهرات حاشدة.

(ش ع)