في إطار سلسلة فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة، التي انطلقت في الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري، ويستمر لغاية 10 كانون الأول المقبل، خرج الآلاف من الرجال في مقاطعتي الحسكة وقامشلو، في مسيرات حاشدة، تدعو إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

قامشلو

وخرج العشرات من رجال مدينة قامشلو، صباح اليوم الثلاثاء، في مسيرة؛ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وانطلق المشاركون في المسيرة من أمام دوار الشرق في قامشلو نحو دوار سوني، مرددين الهتافات التي تدين وتستنكر العنف الممارس بحق المرأة، وتؤكد أن حرية المجتمع من حرية المرأة، بالإضافة إلى رفع يافطات كتب عليها "المرأة حياة حرة"، "لن يتحرر مجتمع تقتل فيه النساء"، "لا لقتل المرأة"، ورافعين صور القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصولهم إلى دوار سوني، وقفوا دقيقة صمت، ألقى عبد الكريم أحمد كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، قال فيها: "لا نقبل أن تتعرض المرأة للعنف في مجتمعنا تحت مسمى الشرف وغيره، فهي نصف المجتمع، وحريتها حريتنا".

وأكد عبد الكريم أن المرأة ضمن ثورة شمال وشرق سوريا، تمكنت من إثبات نفسها في كافة المجالات المدنية والعسكرية والاجتماعية، وقال: "المرأة التي ناضلت على أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أصبحت مثالاً يحتذى به في كافة أرجاء العالم"، مضيفاً: "وتمكنت المرأة في شمال وشرق سوريا من التغلب على الذهنية الذكورية والسلطوية بإرادتها ومقاومتها".

وتابع: "علينا أن نكون قدوة لكافة المجتمعات في حماية حرية المرأة، وأن نساندها دائماً في سبيل الدفاع عن حقوقها وحريتها".

عامودا

وفي السياق ذاته، انطلق حشد من الرجال في مسيرة مناهضة للعنف بحق المرأة، من أمام ساحة الشهيد جهاد، وسط ناحية عامودا، حمل فيها المشاركون يافطات كتب عليها "تزويج الطفلات جريمة"، "أوقفوا العنف ضد المرأة"، "لا لقتل المرأة"، "لن يتحرر مجتمع تُقتل فيه النساء"، "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".

وجابت المسيرة الشارع الرئيس في الناحية، أطلق خلالها المشاركون عبارات مؤيدة لحرية المرأة، وهتفوا "المرأة حياة وحرية".

واستمرت المسيرة بصخبها حتى وصلت إلى أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، حيث توقفوا هناك دقيقة صمت، ثم قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية عامودا، محمد أحمد، "خرجنا في هذه المسيرة لنعبّر عن رفضنا للعنف الممارس ضد المرأة، وضمان حريتها في المجتمع".

'إذا لم يتحرر الرجل لن تتحرر المرأة'

ونوّه أحمد إلى أن "النضال الذي تخوضه المرأة في عموم كردستان، لا يقل عن النضال الذي يخوضه الرجل، فاليوم تخوض المرأة نضالاً على كافة الصعد العسكرية والسياسية".

وشدد أحمد على أن تحرر المجتمع يكمن في تحرر المرأة "لكي يتحرر المجتمع لا بد أن تتحرر المرأة من قيود المنزل، علينا فتح المجال أمام أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا"، وتابع: "نؤكد دعمنا لنضال ومقاومة المرأة للوصول إلى مجتمع حر ديمقراطي، إذا لم تتحرر المرأة لن يتحرر الرجال أيضاً".

وتحت شعار، "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، نظمت الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، مسيرة لرجال ناحية عامودا، وذلك في إطار توعية الرجال من مخاطر العنف الأسري وتداعياته على الأسرة والمجتمع.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي، شارك العشرات من رجال الناحية في مسيرة منددة بالعنف ضد المرأة، وتشدد على نيلها لكافة حقوقها المسلوبة.

وبدأت المسيرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت شارع الرئيس للناحية لتتوقف وسط الناحية، ثم ألقى مصطفى مام خير، باسم حزب الاتحاد الديمقراطي كلمة، أشار من خلالها إلى أن حرية المرأة هي حرية المجتمع والعالم. مؤكداً "نساند جميع نساء العالم، لتحقيق العدالة والوصول إلى مجتمع حر ديمقراطي يتمتع الجميع فيه بحقوقه".

ديرك

كما خرج في ديرك المئات من الرجال، في مسيرة ابتدأت من ساحة آزادي وجابت شوارع الناحية، حيث توقفت في ساحة السوق المركزي أمام مجلس عوائل الشهداء، وتحولت إلى تجمع جماهيري.

ورفع المشاركون صور المناضلات، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها "على درب هفرين وزهرة سنصعّد المقاومة"، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة ونضالها.

وفي المسيرة الرجالية، قال المواطن صحبي إلياس وهو مواطن من ناحية ديرك "خلال ثورة روج آفا وشمال شرق سوريا، ناضلت المرأة وقادت مقاومة بطولية في جبهات القتال، وشاركت في تحرير المناطق المحتلة".

الحسكة

وفي الإطار ذاته، أكد رجال مقاطعة الحسكة، خلال مسيرة منددة بالعنف ضد المرأة، أن ثورة الحرية التي قادتها المرأة بفضل إيدلوجية القائد عبد الله أوجلان أصبحت نموذجاً في العالم، ودعا كافة الشعوب إلى الوقوف جنباً الى جنب للتخلص من الذهنية السلطوية وسياسات الأنظمة الحاكمة.

وخرج، اليوم الثلاثاء، الآلاف من الرجال في مقاطعة الحسكة من كافة المكونات، في مسيرة منددة بالعنف ضد المرأة، وذلك خلال سلسلة الفعاليات التي أطلقتها الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام حديقة القائد آبو الواقعة في حي الناصرة، أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية في مقاطعة الحسكة، والأحزاب السياسية والشخصيات الدينية، وصولاً إلى لجنة البيئة والبلديات عند دوار جودي، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

"قتل النساء عودة إلى الجاهلية"

كما رفع المشاركون يافطات كتب عليها، "لا للعنف لا للقتل"، "قتل النساء عودة الجاهلية"، "إيقاف قتل نساء مسؤولية المجتمع"، "حرية المرأة وبناء الأمة الديمقراطية هي أساس الحرية"، وسط ترديد الرجال الهتافات التي تندد بالعنف ضد المرأة، وتحيي مقاومتهم.

ولدى وصول المسيرة أمام لجنة البيئة والبلديات في المدينة، وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى أحمد، كلمة استهلها بتقديم التهاني بحلول الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، وقال "سيكون هذا العام عام الانتصارات والحرية لكافة شعوب المنطقة، خلال مقاومة كريلا في جبال كردستان".

ونوّه أحمد إلى أن الاحتلال التركي مستمر في ديكيتاتوريته، "تجمّعنا هنا اليوم يدل على الديمقراطية التي تندد بالعنف ضد المرأة؛ لأن حرية المجتمع هي حرية المرأة وهذه هي رسالتنا للعالم أجمع".

وأضاف: "هذا الفكر الحر الذي انبثق من نهج وأيدلوجية القائد عبد الله أوجلان على جميع العالم تقبلها وتأييدها؛ لأن المرأة تمثل المجتمع بأكمله، وكما جاء هذا الفكر الديمقراطي بفضل الشهيدات اللواتي ضحين بأنفسهن في سبيل تحقيق حرية المرأة والمجتمع عامة".

وأكد أحمد في نهاية حديثه، أن الاحتلال التركي يستمر في تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، موجهاً الحديث للاحتلال التركي: "نقول له إننا مستمرون في السير على فكره وفلسفته وسنحقق حرية القائد أوجلان الجسدية وسنحقق أهداف شهدائنا وسننتصر".

من جانبه، بيّن الإداري في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الغني أوسو، أن ثورة الحرية التي قادتها المرأة بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان أصبحت نموذجاً في العالم، "بدأت بالشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل رفع الظلم والاضطهاد عن النساء عامةً".

ودعا أوسو كافة الشعوب بالوقوف جنباً الى جنب حتى التخلص من الذهنية السلطوية الذكورية وسياسات الأنظمة الحاكمة، مؤكداً "انتصرت المرأة في حزب حركة حرية كردستان في كافة القضايا التي خاضتها، وثورة الحرية في شمال وشرق سوريا هي ثورة المرأة".

وانتهت المسيرة المنددة بالعنف ضد المرأة بترديد المشاركون الشعارات التي تندد بالعنف ضد المرأة، فيما تحيي فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومقاومة المرأة.

(كروب/ي م)

ANHA