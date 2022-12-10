آلاف النشطاء ينضمون لحملة الهاشتاغ المطالبة بفرض حظر جوي على أجواء شمال وشرق سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إطلاق حملة على منصات التواصل الافتراضي للمطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا لكبح الهجمات التركية.

الإعلان عن إطلاق الحملة جاء عبر بيان أدلت به الإدارة الذاتية خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 7 كانون الأول الجاري. وقرئ من قبل المتحدث باسم الإدارة الذاتية، لقمان أحمي في مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الواقع في مدينة قامشلو.

وجاء في البيان: "إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وانطلاقاً من حرصنا على أمن وسلامة مواطنينا نتوجه لشعبنا بكافة مكوناته، وشعوب العالم، وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدبلوماسية، لمساندتنا في حملتنا التي سنطلقها في الـ 10 من كانون الأول الجاري (يوم حقوق الإنسان)، على منصات ومواقع التواصل الافتراضي، لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

وأوضح أن "حملة (الهاشتاغ) تهدف إلى وقف آلة الحرب للدولة التركية عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب ضد شعبنا، وتعرض شعبنا وثقافاته لخطر الإبادة".

وفي الدقائق الأولى من انطلاق الحملة، شارك الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الافتراضي الهاشتاغ المعتمد للحملة #NoFlyZone4RojavaNow والذي أعلنت عنه الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في تمام الساعة 20.00 من مساء اليوم السبت.

(سـ)

ANHA