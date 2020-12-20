آلاف المتظاهرين يحيّون مقاومة عين عيسى وشنكال

في الحسكة نظم الشبيبة الثورية السورية تظاهرة حاشدة، شارك فيها المئات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، تنديدًا بجرائم الدولة التركية وهجماتها على ناحية عين عيسى واتفاقات حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد إرادة شنكال.

وتجمّع المتظاهرون أمام جسر المفتي في المدينة، حاملين أعلام اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية، واتجهوا نحو مركز الخابور للثقافة والفن وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي عين عيسى وشنكال.

وعند وصول المتظاهرين أمام مركز الخابور وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة هيفين وليد، أوضحت فيها أن الأزمات والنزاعات المسلحة التي تُخلق في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا والعراق، كانت نتيجة المخططات القذرة للدول المهيمنة، لنهب وتهجير الآلاف من الأسر، لتسيير مصالحها".

وبيّنت هيفين أنه وتحت مسمى حماية ورعاية المدنيين "قُتل الآلاف من الأطفال، واغتصبت المئات من النساء والشابات في المخيمات التركية، من قبل التنظيمات الإرهابية التي يدعمها الاحتلال التركي".

ونوهت هيفين وليد إلى أن الاتفاقات الموقعة بين حكومة بغداد و PDK بخصوص شنكال "دليل على مخططاتهم الهادفة إلى منع حدوث استقرار للشعب وإدارة نفسه بنفسه عن طريق مشروع الإدارة الذاتية".

وأضافت: "ما زالت أطماع دولة الاحتلال التركي في أراضي شمال وشرق سوريا قائمة، من خلال استهداف منطقة عين عيسى ومحاولتها باستمرار السيطرة عليها".

وقالت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة في نهاية حديثها "يجب على العدو أن يعلم أنه على الرغم من هذه الهجمات الفكرية والعسكرية التي نتعرض لها، إلا أن المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير كافة أراضينا".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة أهالي شنكال وعين عيسى.

تل تمر

وفي ناحية تل تمر تجمّع المئات من أهالي الناحية، اليوم، أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز المدينة ليعبّروا عن رفضهم للمؤامرات التي تحاك ضدهم وللتنديد بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى، والتصعيد الأخير لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان.

التظاهرة الراجلة بدأت من أمام مجلس عوائل الشهداء، وجابت الشوارع الرئيسة للمدينة، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ومقاومة قوات الكريلا.

كما رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "لا للاحتلال والإبادة... معًا لنحمي المرأة والحياة"، بالإضافة إلى رفع أعلام قوات سوريا الديمقراطية وأعلام الأحزاب السياسية.

وعند وصول المتظاهرين إلى نهاية شارع فلسطين، تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري ووقفوا دقيقة صمت، ومن ثم ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية تل تمر ألقاها الإداري عبدو موسى، حيّا في بدايتها المقاومة التي تبديها القوات العسكرية في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته في كافة مناطق شمال وشرق سوريا وجبال كردستان.

وأضاف موسى: "تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع التطورات على الساحة السورية، وما يقوم به مجلس سوريا الديمقراطية من حوارات وندوات سورية- سورية لحل الأزمة".

ولفت موسى إلى أن "الهجمات التركية تسير وفق مخططات دولية تديرها القوات الروسية والأمريكية، وبعض أعوانها من المجلس الوطني الكردي، وتحاول بشتى السبل النيل من إرادتنا ومكتسباتنا".

وبيّن موسى في نهاية كلمته أن الهدف من مهاجمة مكاتب الأحزاب الكردية هدفها شل الحوار الكردي- الكردي في كافة أجزاء كردستان.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القوات العسكرية.

(كروب/هـ ن)

ANHA