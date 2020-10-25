آلاف العراقيين يتظاهرون لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات

وبينما بدأ عدد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الليل، انتشرت القوات الأمنية وسط العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "القوات الأمنية أغلقت طريق شارع أبو نواس من فندق فلسطين باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد، كما قطعت جسري السنك والشهداء".

في المقابل، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية.

وشددت على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، ودعت المتظاهرين كافة إلى التعاون مع القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أية صدامات، كما حثت الأمن على توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن.

كما دعت، في الوقت نفسه، الحكومة العراقية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق.

وأعلن ناشطون عراقيون، الجمعة، أنهم يستعدون للخروج في تظاهرات جديدة الأحد بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات غير المسبوقة التي دعت إلى الإطاحة بالطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 2003.

كما أُعلن في مؤتمر صحفي الجمعة عن تشكيل "جبهة تشرين"، التي ضمت "21 تنسيقية تمثل المتظاهرين".

ودعا هذا التشكيل الذي يسعى إلى التسجيل كحزب في مفوضية الانتخابات إلى "احتجاجات سلمية الأحد"، مع تذكير الطبقة السياسية بضرورة إجراء إصلاحات.

وعلى إثر ذلك، وضعت السلطات العراقية حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير في بغداد مركز احتجاجات أكتوبر 2019.

في الوقت الذي خيم فيه ناشطون، منذ ذلك الحين، في محيط الساحة، حيث نُصبت ملصقات حدادًا على قرابة 600 متظاهرًا قُتلوا عندما شنت قوات الأمن حملة قمع ضدهم.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن تتركز التظاهرات في ساحة التحرير التي يفصلها جسر فقط عن المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مبنى البرلمان والمقار الحكومية والسفارة الأميركية.

(ش ع)