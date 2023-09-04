آل البيت: على عشائر دير الزور عدم الانجرار وراء القنوات التي تدعمها تركيا وأدواتها

وتجمّع أعضاء رابطة آل البيت وأعضاء من المؤسسات المدنية ومجلس تجمّع نساء زنوبيا، وأعضاء من الأحزاب السياسية، في مزار الشهداء في مدينة الطبقة للإدلاء ببيان، قرئ من قبل رئيس رابطة آل البيت في الطبقة، عدنان عليوي، وجاء في نص البيان:

نحن كرابطة آل البيت، نراقب عن كثب ما يحصل في دير الزور وما آلت إليه وخاصة بعد مطالبة غالبية العشائر وبإلحاح من قوات سوريا الديمقراطية بالحفاظ على كرامة العشائر وشيوخها من الانتهاكات التي تحصل بحقهم في دير الزور.

وتابع البيان "بعد تلبية الدعوة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ظهرت هناك أبواق لا عشائرية هدفها زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتلبية الأطراف الخارجية بزرع الفتنة في المنطقة".

وأكد البيان على دعم المطالب المحقة من قبل العشائر التي تريد الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال عملية "تعزيز الأمن" التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية".

وطالب البيان "جميع العشائر بضبط النفس وعدم الانجرار وراء القنوات التي تدعمها تركيا وأدواتها والوقوف ضد كل الجهات، سواء كانت خارجية أو داخلية، بعدم المساس بأمن المنطقة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء أبنائنا وبناتنا".

وبيّن "أن العرب والكرد والسريان والآشور والمسيحيين وكافة الطوائف في خندق واحد منذ القدم ولا زالوا وسوف يستمرون، وأن هناك من يصطاد في الماء العكر للنيل من أمن واستقرار المنطقة الذي تحقق بفضل من الله ودماء شهدائنا وشهيداتنا".

(س ك/خ)

ANHA