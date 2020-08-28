آهين علي: مخاوف تركيا من قدرة أوجلان على حل مشاكل الشرق الأوسط وراء العزلة

منذ اعتقال القائد عبدالله أوجلان في شباط 1999 إثر المؤامرة الدولية التي طالته, وهو يتعرض للعزلة منذ اليوم الأول.

وما يجري حالياً يتجاوز العزلة بكثير, وهي محاولة من الدولة التركية للعمل على تصفيته من خلال انعدام أبسط مقومات الصحة وتعرضه للرطوبة الزائدة والضغط النفسي، بالإضافة إلى منعه من اللقاء بمحاميه وأفراد عائلته بحجج واهية.

الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" في إقليم الجزيرة آهين علي, قالت في مستهل حديثها لوكالة أنباء هاوار "الدولة التركية تحاول بشتى الوسائل اللاأخلاقية والمنافية لحقوق الإنسان القضاء على فكر وفلسفة القائد داخل سجونها، وهذه المؤامرات تتم بمساعدة الدول الحاكمة".

آهين علي نوهت، أن القائد عبدالله أوجلان لم يتوانَ عن محاربة أعدائه حتى في سجنه بأفكاره وفلسفته, واستشهدت بأحد أقوال القائد في وصف سجنه "استطعت أن أجعل من ايمرالي بدلاً من مكان للنفي والانحلال مدرسة رائعة للحل والاستفادة والخلاص, ليس للكرد فقط وإنما لسائر البشر".

وتابعت آهين علي "الحكومة التركية كانت تظن أنه بدخول القائد السجن ستقضي على فكره وفلسفته, لكن الشعب وكافة المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا تعلقوا بفكر الأمة الديمقراطية ومبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

وأوضحت آهين علي, أن الدولة التركية لديها مخاوف كبيرة من خروج القائد من سجونها ووضع حلول ومقترحات للفوضى التي تحصل في الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص، "ولذلك تشدد من العزلة".

وبيّنت آهين علي, أن الدولة التركية تحارب جميع الطوائف والمكونات, فهي لا تستهدف مكوناً واحداً, إضافة إلى أنها تحارب الطبيعة في عفرين وقطعت المياه عن أكثر من مليون إنسان في مدينة الحسكة وهجّرت السكان الأصليين من مناطق سري كانيه, كري سبي/تل أبيض والحث على توسيع احتلالها وإحداث التغيير الديمغرافي فيها.

ودعت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" في إقليم الجزيرة، آهين علي, في ختام حديثها, كافة شعوب العالم والمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل السريع والعاجل لوضع حد للدولة التركية في انتهاكها حقوق المرأة والشعوب الحرة التواقة إلى الديمقراطية.

(هـ ن)

ANHA