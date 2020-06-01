آفاق السلام العالمي بعيدة المنال وتركيا تزداد تورطاً في ليبيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الاثنين، إلى اشتداد الصراع العالمي وتورط تركيا في ليبيا، وخروج مظاهرات عالمية مع الرجل الأمريكي الذي قُتل على يد الشرطة الأمريكية.

الغارديان: حروب بلا نهاية: لماذا لا يوجد حل سلمي لمثل هذا الصراع العالمي؟

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية "أظهرت دراسة جديدة أن 60٪ من حروب العالم استمرت لعقد على الأقل، وأن آفاق صنع السلام في العالم آخذة في التدهور، من أفغانستان إلى ليبيا، وسوريا إلى الكونغو، حيث أصبح الصراع الذي لا ينتهي تطبيعاً".

فالحروب الأخلاقية العظيمة والصراعات الأيديولوجية الحقيقية قليلة، وتدور الحروب الحديثة في الغالب حول السلطة والمال، وتستمر.

ولطالما سعت الدول الطموحة للسيطرة على الجيران بالطريقة التي تقوم بها الصين، على سبيل المثال، الآن، وان أحد أسباب حدوث ذلك بشكل أكثر تكراراً اليوم، وبشكل أكثر فوضى، هو تراجع المشاركة الأمريكية.

ومن العوامل ذات الصلة انهيار توافق الآراء الذي يقوده الغرب لصالح النهج التعاوني المتعدد الأطراف لحل المشاكل الدولية، ويقابل ذلك الصعود الموازي للأنظمة الاستبدادية والشعبوية التي تعطي الأولوية للمصالح الوطنية الضيقة على تصورات الصالح العام.

وهذا الاتجاه، الذي يعود إلى حقبة الدول الأوروبية ما قبل عام 1914، يقوّض سلطة الأمم المتحدة والمنصات الإقليمية التعاونية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ويسعى مبعوثو الأمم المتحدة للسلام من سوريا إلى ميانمار وعمليات حفظ السلام في جميع أنحاء أفريقيا لتحقيق تقدم.

إن تطبيق القانون الدولي غير الفعال، الذي يرمز إليه عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة في مناطق الحرب مثل العراق وأوكرانيا، يساعد على تجميد أو إدامة النزاعات بدلاً من حلها، كما تساهم الأسباب الديموغرافية والمادية في عدم الاستقرار المزمن.

العرب نيوز: مناورة تركيا ذات الشقين في ليبيا

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "تورطت تركيا في لعبة شطرنج معقدة في ليبيا التي مزقتها الحرب، حيث انحازت إلى حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكنها انضمت أيضاً إلى جماعة الإخوان المسلمين.

إن الأعضاء الذين يميلون إلى الإخوان المسلمين يشكلون الجزء الأكبر من برلمان طرابلس التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبي، وهو العامل الدافع وراء التضامن القوي بين أنقرة وحكومة السراج.

ووقعت تركيا وليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقيتين بشأن التعاون الأمني ​​والعسكري وترسيم الحدود البحرية، ووصلت الاتفاقات في الوقت الذي تقاتل فيه حكومة الوفاق الوطني القوات المدعومة من فصيل منافس بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر للاستيلاء على طرابلس.

وتطالب تركيا بالمناطق التي طالبت بها اليونان وجمهورية قبرص سابقاً في الاتفاق البحري، بينما مهد اتفاق التعاون العسكري الطريق لنشر المرتزقة السوريين.

إن الممر الذي أنشأته الصفقة التركية الليبية يمكن أن يعيق تنفيذ مشروع خط أنابيب كان من المفترض أن ينقل غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

وتعارض تركيا خط الأنابيب المقترح بطول 1900 كيلومتراً (1180 ميلاً) لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا، والذي وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل اتفاقاً بشأنه في كانون الثاني/يناير.

أما بالنسبة للاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق الوطني، حيث بدأت أنقرة بإرسال معدات ومستشارين عسكريين إلى ليبيا، وحينها بدأ التوازن العسكري على الأرض في التحول لصالح الحكومة.

وأصبحت المساعدة العسكرية التركية بمثابة سترة نجاة لحكومة الوفاق الوطني المحتضرة ويتحول المد الآن لصالحها.

وعلى الرغم من كل التطورات لصالح تركيا، فإن النجاح غير مضمون في ليبيا، حيث تدعم عدد من الدول، مثل مصر وروسيا وفرنسا، حفتر.

واشنطن بوست: احتجاجات في لندن وبرلين وتورونتو تنديداً بمقتل فلويد على يد الشرطة

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "توسعت الاحتجاجات المنددة بوفاة الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد قوات الشرطة الأمريكية الأسبوع الماضي، لتنتقل إلى لندن وبرلين وتورنتو.

وخرج المتظاهرون حاملين لافتات كتب عليها "حياة السود مهمّة"، وطالبوا بإنهاء وحشية الشرطة في الولايات المتحدة وحول العالم.

ففي لندن، خرج مئات الأشخاص في تجمعات كبيرة يوم الأحد للتظاهر في ساحة ترافالغار والتجمع خارج السفارة الأمريكية الجديدة على الضفة الجنوبية لنهر التايمز، حيث هتفوا "لا عدالة ولا سلام" تضامناً مع الحركة الأمريكية ضد التمييز العنصري.

وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المتظاهرون يوم الأحد لليوم الثاني للاحتجاج على مقتل فلويد، وسار المئات لمسافة ميل عبر المدينة قبل التجمع في ميدان هيرمانبلاتز.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بمقتل فلويد وعليها شعار "لا أستطيع أن أتنفس" آخر كلمات فلويد قبل موته، كما كتبوا عليها: "إن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان"، "أن تكون أسود ليس جريمة".

وفي مدينة تورنتو الكندية، تظاهر آلاف الأشخاص بهدوء السبت، لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وكندا.

ونظمت التظاهرة على أثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة في ظروف ما زالت غامضة.

ورفع المتظاهرون الكنديون الذين وضع معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتات كتب عليها "لم أعد قادراً على التنفس".

(م ش)