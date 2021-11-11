عائشة حسو: تركيا تهاجم المنطقة في محاولة لإفشال المشروع الديمقراطي

عقدت لجنة وجهاء حلب في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اجتماعاً لوجهاء العشائر العربية، للحديث عن آخر التطورات السياسية وتداعيات هجمات وتهديدات الدولة التركية على المنطقة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مركز لجنة وجهاء حلب في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود العشرات من وجهاء عشائر "البوبنا، العميرات، البكارة، بو شعبان، جيسي، حمدان" بالإضافة إلى وجهاء الحي من كافة المكونات القاطنة فيه.

وخلال الاجتماع ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو وقالت إن "تشكيل لجنة وجهاء حلب في حي الشيخ مقصود كان الهدف منها أن نشكل موزاييك سوريا المستقبل، وإن حي الشيخ مقصود يمثل اليوم نموذجاً لسوريا المستقبل، حيث تعيش فيه كافة المكونات في تآخي وسلام ومحبة ويديرون حيهم بأنفسهم ويحمونه معاً".

وعن استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي مدينة قامشلو وارتكاب مجزرة فيها راح ضحيتها 3 مدنيين من عائلة واحدة، قالت عائشة حسو: "إن الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا هم من عائلة واحدة، ومن بينهم العم يوسف كلو وهو أحد الشخصيات الوطنية وكان السباق للحفاظ على فكر الأمة الديمقراطية، لذا تم استهدافهم من قبل الاحتلال التركي".

مضيفة: "إن هجمات وتهديدات الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا هدفها ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وإبادة شعوب المنطقة، وواجب على أبناء المنطقة من كافة الأطياف والمكونات الدفاع عن نفسها وحماية هذا المشروع الديمقراطي".

وأكدت عائشة حسو بأن التوازنات الحالية لا تخدم الدولة التركية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية وأنها تعاني من الوقوع في مستنقع لا تستطيع الخروج منه لذا تحاول خلق الحروب والأزمات لإطالة عمرها.

وتابعت عائشة حديثها قائلة: " أردوغان صرح قبل عدة أيام في ذكرى وفاة كمال أتاتورك بأنه تعتبر أذربيجان وسوريا وليبيا عبارة عن إرث لكمال أتاتورك وأنا الوريث الشرعي لكمال أتاتورك وتعني إعادة الميثاق الملي، ويؤكد على احتلال المزيد من الأراضي السورية".

وقالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو في نهاية حديثها بأن النظام اللامركزي هو الحل الوحيد للانتقال إلى سوريا حرة ديمقراطية تتعايش فيها جميع المكونات بأمن وسلام.

(ع س/ل)

ANHA