عائشة حسو: إغلاق PDK للمعابر خيانة لشعب روج آفا وتطبيق لقرارات أستانا

جاء ذلك خلال اجتماع الحزب السنوي الذي عقد اليوم تحت شعار "بحرب الشعب الثورية ندحر الاحتلال.. نطور الإدارة الذاتية" في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بحضور كافة أعضاء الحزب على مستوى مدينة حلب، ومؤسسات المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعده رحّب عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو، بالضيوف، ثم قرأت عضوة مجلس المرأة للحزب روشين موسى التوجيهات الصادرة عن اجتماع مكتب التنظيم في حزب الاتحاد الديمقراطي.

تلاه قراءة التقرير السنوي للمجلس من قبل عضو المجلس العام لـ PYD مصطفى حمو، والتقرير السنوي لمجلس المرأة في الحزب من قبل هيفين سليمان.

بعد قراءة التقارير السنوية والتوجيهات، عُرض سنفزيون عن تقييمات القائد أوجلان حول الحزب وكفاح النساء المناضلات والثوريات على كافة الصّعد.

بعد ذلك قيّمت، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو، المستجدات السياسية واستذكرت المناضلة ساكينة جانسز ورفيقتيها في ذكرى استشهادهن التاسعة على يد الاستخبارات التركية.

تركيا تنتقم لداعش.. والحوار سبيل السلام

وأشارت عائشة حسو إلى أن عام 2022 لن يكون كما الأعوام السابقة، بل سيكون عاماً ساخناً، حيث هناك رؤى سوف تتضح على الصعيد العالمي والإقليمي والسوري خاصة.

وقالت: "كنا قبل عام 2011 شعباً منظماً بميراث القائد أوجلان والأمة الديمقراطية ونستطيع أن نقول إننا كنا نموذج الحل، لذا نحن اليوم على مشارف الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية الديمقراطية، بفضل تضحيات آلاف الشهداء والتنظيم القوي والشعبي".

وتطرقت عائشة حسو إلى موضوع إغلاق معبر سيمالكا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وبيّنت: "أنه خيانة لشعب روج آفا والشعب الكردي عامة"، مؤكدة أنها من نتاج آستانا وتطبيقاً لقرارته، فحكومة باشور لم تتطرق إلى موضوع تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، بل أغلقت المعبر بذريعة هجوم الشبيبة على معبر فيش خابور".

وأشارت عائشة حسو إلى أن الدولة التركية في حالة يُرثى لها وقالت "تركيا تستهدف بشكل دائم الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا، وخير دليل على استهداف الأطفال والنساء في كوباني ما أدى إلى قطع ساق طفل، فالدولة التركية تنتقم بهذه الهجمات لمرتزفة داعش الذين دُحروا على يد قوات سوريا الديمقراطية".

قالت: "القائد أوجلان نوّه إلى أن مرحلة السلام سيكون منقذها الحوار للوصول إلى الحل، لذا نحن كشعوب شمال وشرق سوريا طريقنا واضح ومنذ البداية عمدنا إلى اختيار طريق الحوار ومنفتحون عليه سواء مع السلطة في دمشق أو المعارضة بشرط الوطنيين وليس مع الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين، ولا نقبل نظام التسويات بأي شكل من الأشكال".

بعدها فتح باب النقاش أمام أعضاء الحزب حول العمل التنظيمي خلال العام والعوائق التي اعترضت عمله، وتطرقت مُجمل النقاشات إلى أنه خلال عام 2021 كان العمل غنياً من كل جوانبه وأن الحزب استطاع تخطي حدود حي الشيخ مقصود وتعريف نفسه لجميع مكونات مدينة حلب من المسيحيين والعرب والتركمان والشخصيات المستقلة.

وخرج الاجتماع ببرنامج عمل خلال العام الجديد، أهمها رفع وتيرة النضال والمقاومة لأجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحرير كامل الأراضي المحتلة ودحر الإرهاب، ومتابعة سير العمل التنظيمي وبناء جسور الأمان والثقة بين المكونات، وعقد الندوات والمحاضرات التوعوية، ومتابعة عمل الإعلام والعمل على تطويره وتوسيع القاعدة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الشبيبة وتدريبهم.

(ف)

ANHA