عائشة حسو: على جميع النساء الوقوف في وجه الهجمات الّتي تطال المرأة

كلمة عائشة حسو جاءت خلال مشاركتها في فعاليات الكونفرانس الرابع لمؤتمر ستار في مقاطعة كوباني الذي انطلق صباح اليوم، بحضور 150 عضوة من كافة المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وضيوف من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض.

واستذكرت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)عائشة حسو، في بداية حديثها شهيدات الحرية أمثال هفرين خلف وقالت "هفرين وزهرة شجرتا زيتون ارتوتا من دماء الشهداء ومن فكر القائد عبد الله أوجلان".

ودعت عائشة النساء إلى الوقوف في وجه كل من يحاول كسر إرادة المرأة والتحلي بروح السلام، وأن يكن داعمات لبعضهن البعض أمام العوائق، وقالت "الدولة التركية في الفترة الأخيرة تحاول استهداف النساء عبر الحرب الخاصة التي بدأت بشنها، بعد فشلها في حربها العسكرية جراء المقاومة التي وجدها من المرأة، وبدأت باغتيال المرأة القيادية الصلبة والمرأة الحرة التي تعبر عن إرادة شعبها في المحافل، حيث كان هذا الأمر منافيًا لفكر دولة الاحتلال".

وتطرقت عائشة حسو إلى ممارسات الدولة التركية بحق النساء في تركيا ومناطق شمال وشرق سوريا قائلة: " ما زال هناك آلاف النساء في سجون الدولة التركية إلى يومنا هذا، حيث يحاول الاحتلال إبادة الكرد والنساء".

واختتمت حديثها داعية المكونات في شمال وشرق سوريا ونساء العالم إلى الوقوف في وجه الهجمات الممنهجة على المرأة.

ANHA