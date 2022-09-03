عائشة حسو: على حكومة دمشق أن ترى أن أي اتفاق مع تركيا سيوجّهها نحو الإفلاس

بدأت دولة الاحتلال التركي بالتقرب من حكومة دمشق، بهدف ضرب مشروع الإدارة الذاتية وتعويم الدولة القومية على حساب شعب المنطقة.

عن هذا الموضوع تحدثت عضوة مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو لوكالتنا.

تركيا تتفق مع الجميع لمحاربة الكرد

قالت عائشة حسو في بداية حديثها "بعد عقد الاجتماع الثلاثي الأخير بين (روسيا وتركيا وإيران)، عملت روسيا على التقريب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، كما لجأت دولة الاحتلال التركي إلى الاتفاق مع جميع الدول؛ من أجل محاربة الكرد واستهداف المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية، وهذا ليس بجديد بالنسبة لنا".

وأشارت إلى وجود مشاكل وخلافات عديدة بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق لم يتم حلها "منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 دعمت تركيا المعارضة السورية، واحتلت الأراضي السورية، وهذا الاتفاق سيضر حكومة دمشق بالدرجة الأولى".

تطبيق الميثاق الملي أهم أهداف الاحتلال التركي

تطرقت عائشة حسو إلى دخول دولة الاحتلال التركي إلى منطقة الشرق الأوسط لاحتلال الأراضي وتطبيق مشروع الميثاق الملّي، وقالت "سيفعل الاحتلال التركي كل شيء من أجل إعادة وتطبيق مشروع الميثاق الملّي، وعلى حكومة دمشق أن ترى أن أي اتفاق مع تركيا سيوجّهها نحو الإفلاس".

وتابعت عائشة "بعد اجتماع طهران، أرادت روسيا أن تحرك تركيا بأوامرها، وتعمل لصالحها أمام الناتو وأميركا، فدولة الاحتلال التركي تتجه نحو انهيار اقتصادي وسياسي، وإذا تمكنت روسيا من تحقيق هذا الاتفاق بين تركيا وبين حكومة دمشق فسيؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة السورية وتعقيدها".

وأكملت حديثها "سياسة دولة الاحتلال التركي غير واضحة، فنراها مرة مع روسيا، ومرة مع أميركا، مروراً بأزماتها في اليونان وسوريا، إلى جانب دعمها للإخوان المسلمين. بهذا الشكل لن تصل تركيا إلى أي حل، أو أنها لا تريد التوصل إلى حل بل تريد استمرار الحرب لتأمين مصالحها".

مشروع الإدارة الذاتية هو الحل

وعن دور دولة الاحتلال التركي في الأزمة السورية قالت عائشة حسو "تدخلت تركيا في الأزمة السورية منذ بدايتها، ودعمت في البداية المعارضة إلى جانب احتلالها المباشر للأراضي السورية، بذريعة أن مشروع الإدارة الذاتية هو تقسيم لسوريا، الإدارة الذاتية التي حررت المناطق من مرتزقة داعش ودافعت عن الأراضي السورية من الاحتلال".

وأضافت "في الحقيقة، استطاعت دولة الاحتلال التركي تغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها، وضمتها إلى أراضيها، مثل لواء اسكندرون، لتعلم حكومة دمشق أن تركيا لن تخرج من أي منطقة احتلتها، من أجل تحقيق مشروع العثمانية الجديدة".

واختتمت عضوة مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، عائشة حسو، حديثها بالقول "من غير الممكن أن يعود الشعب السوري إلى ما قبل عام 2011، ومشروع الإدارة الذاتية هو الحل الوحيد للأزمة السورية".

(ل م)

ANHA