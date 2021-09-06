عائشة حسو عن هجوم PDK الأخير: سنقف مع الحقيقة وهي واضحة للعيان

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عائشة حسو، تعليقا على الهجوم الغادر لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على مجموعة مؤلفة من 7مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي مما أدى إلى استشهادهم، وفق لبيان نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، يوم السبت الفائت.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي قال في بيانه "المعلومات التي وردتنا تفيد بأن مجموعة من 7 مقاتلين من الكريلا تم تطويقها ومهاجمتها في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان عندما كانت المجموعة تحاول اجتياز نهر زاب".

وفي هذا السياق، أوضحت عائشة حسو أن "تاريخ حزب الديمقراطي الكردستاني يعيد نفسه من جديد، والدولة التركية وضعت نصب عينها في هذه المرحلة إبادة الكرد وإمحاءهم من الوجود، فاحتلالها لمدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي ودعمها لمرتزقة داعش بهجومها على مناطق شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال دليل وتأكيد على مخططها".

وأكدت: "بخلاف ذلك؛ كان من المفروض على حزب الديمقراطي الكردستاني مساندة ودعم قوات الكريلا في حماية أرض باشور كردستان من الهجمات الشرسة التي يشنها الاحتلال التركي، كما أن قوات الكريلا حمت ولا تزال تحمي كافة أرض كردستان وتحريرها لشنكال من قبضة مرتزقة داعش والتي كانت تشكل خطرًا على هولير أيضًا، دليل على نضالها في سبيل حماية الكرد وكردستان".

وتابعت عائشة "بالنظر إلى هذه الأحداث، يجول في أذهان الكرد، إذا ما كان الديمقراطي الكردستاني يسعى للمشاركة في مخطط تركيا الذي يهدف من خلاله إلى إبادة الكرد، أو ستكون أداة بيد تركيا لتحقيق أهدافها المنشودة".

وعن موقف كرد روج آفا من هذه السياسات، أشارت عائشة حسو إلى أنه كان باعتقادهم أن يتخذ الديمقراطي الكردستاني موقف صارم من هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، وأن يسعى جاهدًا إلى النضال من أجل القضية الكردية.

فيما عدت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو سياسات الديمقراطي الكردستاني الأخيرة "خيانة للكرد".

وواصلت بالقول: "فما جرى مؤخرًا من اعتقالات للسياسيين والدبلوماسيين الكرد من قبل قوات الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى هجماتها على نقاط ومقاتلي قوات الكريلا يثبت مواقفها الداعمة لسياسات الاحتلال وتعاونه معه، وسيره على طريق الخيانة".

وبينت أن كرد روج آفا يسعون جاهدين إلى فضح وكشف تعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال والعدو التاريخي للكرد، "ولن نكون طرفاً يخدم أية قوى أو أحزاب إنما سنقف إلى جانب الحقيقة والحقيقة واضحة للعيان"، داعية "عموم "شعبنا في كردستان دعم ومساندة قوات الكريلا ضد هجمات الاحتلال وأن يتبنى الكرد مواقفة صارمة ورافضة من السياسات التي تنتهجها الديمقراطي الكردستاني".

(م)

ANHA