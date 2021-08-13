عائشة أفندي تدعو الكرد لإعلان النفير العام حتى رفع العزلة عن القائد أوجلان

وتواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع محاميه وعائلته من زيارته، وسط مطالبات برفع العزلة عنه.

وجرى آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 7 من آب 2019، حيث تمكن محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال من لقائه بعد سنوات من العزلة المشددة المطبقة عليه في سجن إمرالي.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق ثم انقطع فجأة، وذلك عقب موجة غضب شعبية عارمة حول الأنباء التي نشرتها وسائل التواصل الافتراضي في تركيا، في الـ 14 من الشهر نفسه، وأفادت بتدهور صحة القائد.

مقاومة الأمعاء الخاوية

ومن أجل رفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجون شمال كردستان وتركيا.

وبدأ المعتقلون السياسيون في السجون بتاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام لإنهاء العزلة المشددة التي تطال القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي وإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون.

هذا ومن جهة أخرى، تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام في مخيم شهيد رستم جودي للاجئين في مخمور في يومها الـ 236.

'يجب على الكرد في كل مكان إعلان النفير العام من أجل رفع العزلة عن القائد'

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، تقول إن "مقاومة السجون مقامة تاريخية بالنسبة للشعب الكردي لأنها بدأت في أعوام الثمانينات من داخل سجن آمد بطليعة الشهيد مظلوم وأصدقائه، ولا تزال مستمرة إلى الآن وهي حماية قيم الحرية ومقاومة الشعب الكردي".

وتشير عائشة أفندي إلى أنه "منذ أسر القائد عبد الله أوجلان وإلى الآن لا تزال تركيا تنتهك حقه وتفرض عليه عزلة مشددة، ومن أجل رفع تلك العزلة دخل السجناء في حملة الإضراب عن الطعام وضحوا بأرواحهم في سبيل حل القضية الكردية عبر مقاومتهم هذه".

ترى عائشة أن الفعاليات التي ينظمها الشعب الكردي لا تكفي "بل يتوجب عليهم إعلان النفير العام في كل مكان، وأن يكونوا دائماً متأهبين وينظموا الفعاليات من أجل دعم مقاومة السجون؛ وبالتالي رفع العزلة عن القائد ونيل حريته الجسدية".

ودعت عائشة أفندي" الجالية الكردية في أوروبا وخارج كردستان النفير العام والخروج إلى الساحات وأمام السفارات والقنصليات والمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان".

تصعيد للانتهاكات التركية يقابله صمت دولي

وعن الصمت الممارس من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي CPT قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي: "لا تزال CPT ملتزمة الصمت حيال الانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها تركيا ضد القائد عبد الله أوجلان وكافة المعتقلين الكرد في السجون التركية على الرغم من كافة المطالبات والمناشدات من الشعب الكردي للضغط على تركيا والحد من انتهاكاتها".

واستنكرت عائشة أفندي الصمت الدولي وبشكل خاص من المنظمات الإنسانية والتي تدّعي حماية حقوق الإنسان حيال الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها تركيا وتصعّدها ضد الشعب الكردي عامة والمعتقلين الكرد في السجون التركية خاصة.

'مؤامرة 15 شباط مستمرة على الكرد في شخص القائد'

وأكدت عائشة أن العزلة استمرار لمؤامرة 15 شباط الدولية المستمرة ضد القائد عبد الله أوجلان و الشعب الكردي.

وناشدت عائشة الشعب الكردي عامة والنساء والشباب بشكل خاص للانتفاض ورفع وتيرة النضال لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وكما توجهت بالنداء لكافة مكونات شمال وشرق سوريا "لأن دماء أبنائهم اختلطت مع دماء أبناء الكرد بالسير على نهج الديمقراطية للقائد عبدالله أوجلان الذي يحققه مشروع الأمة الديمقراطية المتمثل بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

هذا وأسر القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(ج)

ANHA