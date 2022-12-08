عائلةُ قطريّ أبلغَ عن انتهاكاتٍ بحقّ العمالِ: يتعرض للتعذيب في سجنه

ونشرت منظمة حقوق الإنسان فاير سكوير"FairSquare" رسالة من عائلة عبد الله إبهيس، الذي كان يشغل منصب مدير إعلامي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، اتهمت فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ "اللامبالاة القاسية" لتجاهله قضيتهم.

وجاء في رسالة العائلة: "ندعو السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن عبد الله، ونطلب من جميع المنظمات الحقوقية والصحفيين والناشطين واللاعبين وجمهور المونديال رفع أصواتهم والدعوة إلى الحرية لعبد الله".

وأحيلت قضية إبهيس، يوم الأربعاء، إلى فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، والتي تأمل الأسرة أن يصدر عنهم عن بيان رسمي يؤكد أن قضيته تشكل "احتجازاً تعسفياً".

وكان إبهيس، قد أوصى في آب من العام 2019 بأن تقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بدورها في حدوث انتهاكات بحق العمال الوافدين فيما يتعلق ببناء الملاعب.

بعد ذلك، جرى تقديم ملف من قبل اللجنة العليا يحتوي على اتهامات تجاه إبهيس، عقب إجباره "بالتوقيع مكرها" على اعترافات بارتكابه جرائم فساد.

وحسب أسرته، فقد قضى إبهيس، أربعة أيام بين 2-6 تشرين الثاني "في الظلام الدامس في الحبس الانفرادي، بعد تعرضه للاعتداء الجسدي من قبل حراس السجن".

وأشارت إلى أن "درجات حرارة في محبسه كانت قريبة من التجمد، حيث تم استخدام التكييف المركزي للسجن كأداة تعذيب"، لافتة إلى "جسد ابنهم كان مليء بالكدمات وأنه لم يستطيع النوم جراء البرد الشديد".

وقال إبهيس إنه سُجن بعد أن أثار مخاوف من أن اللجنة العليا تعتزم إنكار إقدام عمال كأس العالم على تنفيذ إضراب شارك فيه ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف عامل في الدوحة.

وأوضح أنه اكتشف أن 200 عامل في استاد "المدينة التعليمية" واستاد "البيت" لم يكن لديهم مياه شرب، ولم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة أشهر.

وقال أحد المسؤولين في منظمة "فاير سكوير"، نيكولاس ماكغيهان، إن إبهيس كان قد "راسل أعضاء فريق حقوق الإنسان في الفيفا مباشرة" لإبلاغهم بحدوث الانتهاكات.

كما تنتقد عائلة إبهيس الفيفا بشكل مباشر في رسالتها، إذ جاء فيها "نحن عائلة عبد الله إبهيس نناشد الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، الذي قال ذات مرة، إن كأس العالم هي صوت المهمشين".

وتابعت: "أفعالك لم ترق إلى مستوى أقوالك، الفيفا متواطئة في سجن عبد الله وصمت الفيفا يمزق عائلتنا، نحن نرفض لامبالاة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونرفض الاستسلام".

(م ش)