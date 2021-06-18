عائلة ومحامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب لقائه في إمرالي

وقالت وكالة أنباء فرات أن المحامون فائق أوزكور أرول، وراضية أوزتورك، ريزان ساريجا، جنكيز يوركلي، تقدموا بطلب إلى النيابة العامة في بورصة للقاء موكلهم في سجن إمرالي يوم الإثنين المقبل.

كما تقدم شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان عبر محاميه مظلوم دينج بطلب إلى النيابة لذات الغاية.

وفي وقت نفسه، تقدم شقيق السجين عمر خيري كونار، علي كونار، شقيق هاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين بطلب إلى مكتب المدعي العام عن طريق محاميهم، للسماح لهم بزيارة إلى إمرالي ولقاء أشقائهم.

فيما لم يتم الرد على الطلبات التي تم تقديمها.

واعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

ومذاك لم يتصل القائد أوجلان عبر الهاتف بعائلته إلا مرتين، الأولى كانت في الـ 27 من نيسان عام 2020 ودام الاتصال 20 دقيقة فقط، والثانية كانت في الـ 25 من آذار العام الجاري، ودام لـنحو 5 دقائق فقط ثم انقطع الاتصال.

وجاء الاتصال الثاني، عقب الادعاءات التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي التركية حول صحة القائد التي أثارت ردود فعل شعبية من حول العالم ما اضطر السلطات إلى السماح باتصال مع شقيقه محمد أوجلان.

(س ر)