عائلة من غزة تطالب تركيا بالكشف عن مصير ابنها الصحفي المختطف

نظمت عائلة الأسطل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وقفة احتجاجية، لمطالبة تركيا بالكشف عن مصير نجلها الصحفي المفقود في تركيا.

وقالت مصادر من العائلة لوكالتنا: "إن العائلة تخشى على حياته. وأن كل يوم يمر دون الكشف عن مصيره قد يكون ثمنًا لحياته".

ونقل مراسلنا عن مصادر في العائلة: " إن الصحفي أحمد الأسطل اختفى في ظروف غير واضحة ولم تعرف تفاصيلها بعد". متابعةً: " أن الأسطل غادر الإمارات منذ سنوات باتجاه تركيا، وأنه يقيم هناك بشكل قانوني".

وأشارت العائلة خلال الوقفة إلى أن الصحفي أحمد الأسطل "كان قلمه يعمل من أجل خدمة الأمة وفلسطين، ورفض أن يكون أداة في يد أي جهة، وكان صاحب موقف ومبدأ". معتبرة أن: "ما جرى هدفه إخفاء صوت الحقيقة وصوت القضية الفلسطينية التي كان يحملها الصحفي أحمد".

وطالبت العائلة خلال احتجاجها، السلطات التركية بالعمل من أجل الكشف عن مصيره. كذلك دعت الأطراف الفلسطينية الرسمية لأخذ القضية على سلم الأولويات.

بدوره، قال نائب نقابة الصحفيين الفلسطينيين: " إن النقابة تتابع مع الجهات المختصة حيثيات الاختطاف، وتم إبلاغ السفارة الفلسطينية في تركيا بما جرى. وأن هناك محاولات من أجل معرفة مصيره".