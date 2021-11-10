عائلة كلو: سنواصل مقاومتنا وعلينا تعزيز دفاعنا الذاتي

ارتكبت دولة الاحتلال التركي مجزرة بحق عائلة وطنية عبر هجوم بطائرة مسيّرة عصر يوم أمس الثلاثاء في حي الهلالية بمدينة قامشلو.

أدى الهجوم إلى استشهاد الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد. اعتبرت حركة المجتمع الديمقراطي توسع سيناريو جرائم حكومة أردوغان الفاشية ضد إرادة الشعب في شمال وشرق سوريا نتيجة عجزها وفشلها في المحافل الدولية وفقدان وزنها الدولي وعدم تحمّلها للتطور الذي تشهده إرادة مكونات المنطقة.

أكد إبراهيم كلو، وهو شقيق الشهيد يوسف كلو أن وجود الشعب الكردي في خطر، وقال: "إذا لم نطوّر وسائل الدفاع الذاتي في وجه الجرائم التركية لن نستطيع الوقوف في وجه هذا الخطر"، وتابع "حياة يوم واحد بحرية يضاهي 100 عام من العبودية؛ العبودية عار على الشعوب وعلينا المقاومة".

وشدّد كلو على ضرورة أن يدرك أبناء شمال وشرق سوريا ماهية المخططات والمؤامرات المحاكة من قبل تركيا وأعداء الشعوب المقاومة لسياسات الإنكار والإبادة، وأن يتخذوا من التكاتف والالتفاف حول قواهم سبيلاً لردعها.

ولفت كلو أنهم تعلموا من فكر القائد عبد الله أوجلان بأن " كل شيء يجب أن يكون فداء في سبيل (اللغة والأرض والعيش الكريم) ولو كان فلذات أكبادهم".

ويعيد إبراهيم كلو، إلى الأذهان عشرات الانتفاضات التي قام بها الشعب الكُردي التي لم ترق للأنظمة المحتلة لكردستان والدول المستبدّة، وحاولت عبر إعدام واستهداف المناضلين قمع الانتفاضات من أجل طمس آمال الشعب الكردي بالحرية التي بدأت بالانتعاش. وأضاف " على الرغم من أن تركيا فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها، إلا أنها لا تزال تواصل مساعيها ومخططاتها من أجل كسر إرادة الشعب ".

وأكد إبراهيم كلو بأنهم مستمرون في المقاومة للمحافظة على مكتسبات الشعب الكردي، وقال:" لن نتنازل عن مطالبنا في الحرية، والشهادة طريقنا نحو الحرية".

'استهدافهم دليل أن الشعب الكُردي يقترب من حقوقه المشروعة'

أما أحمد كلو، وهو أيضاً أحد أشقاء الشهيد يوسف كلو فقد نوّه إلى أن الكُرد يعيشون مرحلة الانتصار "كل هذا بفضل 40 عاماً من النضال والمقاومة. في كُل أجزاء كُردستان يخوض أبناؤنا وبناتنا حرب الاعتراف بالهوية والوجود، أمام عدوّ لا يعترف بقوانين وأخلاق الحرب". ونوّه كلو إلى أن " استهداف الشخصيات الوطنية من قبل دولة الاحتلال التركي دليل على ضعفها أمام إرادة الشعب، كل هذا يدل على أن مقاومة الشعب الكُردي شارفت للوصول إلى مبتغاها".

وناشد كلو مكونات المنطقة بالتكاتف ضد سياسات الإنكار والإبادة "كي لا نصبح فريسة لأعدائنا، علينا بالتكاتف في وجه سياسات الإبادة المفروضة على شعوب ومكونات المنطقة".

وخاطب أحمد كلو في ختام حديثه أعداء الشعب الكردي، قائلاً "لن نتراجع خطوة للوراء، سنبذل الدماء لأن أرض كُردستان مباركة وتستحق أن نريق الدماء عليها" وتابع " لتعلم الدولة التركية جيداً، إن كانت وضعت في استراتيجيتها استهداف الكُرد لإخافتهم، فإننا لن نترك أراضينا وسنقاتل حتى الرمق الأخير".

(آ)

ANHA