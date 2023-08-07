عائلة الشهيد شورش سرهلدان: ما حققناه بدماء أبنائنا الشهداء لن نتنازل عنه

قدّم، اليوم، المئات من أهالي مدينة الحسكة، بمشاركة أعضاء من مؤسسات الإدارة الذاتية والقوى الأمنية والأحزاب السياسية، ومقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي الشهيد شورش سرهلدان.

واستشهد المقاتل شورش سرهلدان، الاسم الحقيقي، صالح سليمان عرب، في حزيران الفائت، في متينا، بمناطق الدفاع مديا، أثناء تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة.

تقديم واجب العزاء، جاء ضمن مراسم نُظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، تحت الخيمة التي نُصبت أمام منزل ذوي الشهيد، في حي غويران بالمدينة.

وتخللت المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عدة كلمات من قبل الوفود المشاركة، استهلت بكلمة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، ألقاه الإداري في المجلس، محمود جواد.

تطرّق فيها إلى ما دعا الشهداء للتضحية بأنفسهم: "الشهيد شورش سرهلدان ضحى بروحه في سبيل حماية هذه الأرض وفي سبيل حرية شعب المنطقة، فانتسابه لقوات الكريلا عام 2018 جعل من نفسه صقراً من صقور الحرية على جبال كردستان، فهم متمسكون بفكر القائد أوجلان، ويسيرون على خطى المناضلين الذين سبقوهم".

من جانبه، أكد القيادي دمهات حسكة في كلمة له باسم مجلس الحسكة العسكري أن الروح الفدائية التي يتمتع بها أبناء المنطقة، كالروح التي تحلى بها الشهيد شورش سرهلدان، كفيلة بحماية الشعب الكردستاني وجغرافيته من أي هجمات واعتداء.

وأكد باسم العائلة، ماجد العراك، مواصلة العائلة نضال الشهداء شورش، بالقول: "ما حققناه بدماء شهدائنا لن نتنازل عنه، لن نتخلى عن مكتسباتنا، وعن هذه الأرض، كونها ارتوت بدماء أبنائنا، وإذا كان هناك من يحاول أن يحتل هذه الأرض أو يعبث بها، فلن نبخل في تقديم المزيد من التضحيات".

وأكد بقوله: "نعاهد أنفسنا وأبناءنا وشهداءنا بأن نحافظ على أرضنا وعلى هذه المكتسبات، وسنجعل من أخوة الشعوب أساساً لنا".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد شورش سرهلدان، وتسليمها لذويه، وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

(آ أ/ م ح)

ANHA