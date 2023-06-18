عائلة الشهيد باهوز تؤكد على مواصلة مسيرته النضالية

توجّه، اليوم، المئات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، إلى خيمة عزاء المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، الشهيد باهوز (جوان أوسو)، الذي استشهد بهجوم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي على الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه في الـ 14 حزيران، لتقديم واجب العزاء لذويه.

نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة العزاء في حي الصالحية بمدينة الحسكة، وفور وصول المعزين لخيمة عزاء الشهيد باهوز، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكرت عضوة مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني، صباح جمعة، جميع الشهداء، وقالت: "اليوم نحن في خيمة الكرامة لبطل آخر من أبطال مقاومة كردستان، الذين رووا تراب هذه الأرض بدمائهم".

وأكدت أن "شعب المنطقة سيقاوم كل من يحاول احتلال أرضنا".

بدوره، أثنى عم الشهيد باهوز، محجوب أوسو على التضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء، وأكد: "لولاهم لما عمّ الأمان اليوم على هذه الأرض".

وعبّر محجوب أوسو عن فخرهم بنضال ولدهم الذي وصل إلى مرتبة الشهادة، وأكد مواصلتهم لمسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه.

واختتمت مراسم العزاء بترديد المعزيين "تحيا مقاومة الشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

ووري أمس السبت، جثمان الشهيد في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية التابعة لمدينة الحسكة بمراسيم مهيبة شارك فيها الآلاف من أهالي المنطقة.

(س س/ م ح)

ANHA