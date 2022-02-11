عائلة القائد أوجلان ومحاموه يعاودون تقديم طلب من أجل اللقاء به

قدّم كل من محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان، ومحاموه مظلوم دينج وعلي كونار شقيق المعتقل خيري كونار، وبولات يلدرم شقيق المعتقل حاميلي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة المعتقل ويسي آكتاش طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بذويهم.

يتعرض القائد أوجلان في سجنه بإمرالي ذي الحراسة المشددة، لعزلة منذ أن تم اعتقاله عام 1999 عبر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمس دقائق فقط.

واستطاع محامو القائد، من مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و7 آب من عام 2019 ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقائه.

(ف)