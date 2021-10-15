عائلة عفرينية مختطفة مؤلفة من 8 أشخاص بينهم 3 نساء مصيرهم مجهولا منذ شهور

ونشر اليوم موقع "عفرين بوست" تقريراً ذكر فيه تفاصيل عن اختطاف العائلة العفرينية واسماء المختطفين، وبحسب الموقع أن المختطفين هم كل من :

1- زينب محمد أولاشي، من مواليد ناحية شيه 1994م، لديها طفلان. 2- وزوجها مصطفى محمد حسين من شيه 1993. 3- ميديا محمد أولاشي- مواليد 1992. 4- وزوجها حسين يوسف حسين من شيه 1995. 5- جيهان محمد أولاشي – مواليد شيه 1990 لديها 5 أولاد . 6- وزوجها ماهر عبد الرحمن محمد من قرية كوليا- راجو 1989. 7- عز الدين يوسف حسين من شيه 2004. 8 – يوسف مصطفى حسين (والد عزالدين وحسين)"

وأكدت المصادر المحلية في تفاصيل الاختطاف أن مرتزقة مايسمى “الشرطة العسكرية" التابع للاحتلال التركي وبتاريخ 1/6/2021 داهموا منزل المواطن “مصطفى حسين يوسف” في مدينة عفرين واختطفوه بتهمة تدبير تفجيرات والارتباط بخلية نائمة مزعومة تابعة لـ “قسد”، ويعتبر هذا الاختطاف الثاني للمواطن مصطفى الذي كان قد أفرج عنه قبل أقل من ثلاثة أسابيع فقط من اختطافه الأخير، والذي قضا أكثر من ثلاثة أعوام سابقاً في سجون الاحتلال التركي.

ونوهت المصادر أن سلطات الاحتلال التركي اتهمت “مصطفى” بأنه تلقى أموالاً محولة من مدينة حلب لتنفيذ تفجيرات، ليتبين أن والد زوجته قد حوّل له مبلغ 150 ألف ليرة سورية لمساعدة ابنته على تدبير أمورهم المعيشية بعد الإفراج عن زوجها.

وبعد اختطاف “مصطفى” بيومين اي بتاريخ (3/5/2021) اختطفت مرتزقة “الشرطة العسكرية” المواطن حسين يوسف حسين وشقيقه عزالدين، بالتهمة ذاتها، وبعد أسبوع واحد من اختطافهما تم اختطاف زوجتيهما ” زينب محمد أولاشي وشقيقتها ميديا (أي بتاريخ 10/5/2021).

بعد أسبوعين من اختطاف “زينب وميديا” اختطف المرتزقة هذه المرة شقيقتهما “جيهان محمد أولاشي” (بتاريخ 24/5/2021).

وبتاريخ 17/6/2021، اختطف المرتزقة المواطن “ماهر عبد الرحمن محمد”(زوج جيهان) من منزله في مدينة عفرين، رغم أن لديه إعاقة خلقية دائمة في ساقه اليسرى، وفي فترة لاحقة تم اختطاف المواطن “يوسف مصطفى حسين” وهو والد (حسين وعزالدين)

ما مصير المعتقلين والمعتقلات والأطفال السبعة؟

وفقاً لإفادة إحدى المختطفات اللواتي تم الإفراج عنهن مؤخراً والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن الشقيقات الثلاث “زينب، ميديا، جيهان” موجودات حالياً في سجن ماراتِه/معراتة المركزي دون محاكمة، وأنهم يعانين من التعذيب وسوء المعاملة، وخاصة “زينب” التي أصابها المرض بسبب قهرها على أطفالها “طفلتين” اللواتي تعتني بهن خالتهن في مدينة عفرين، إلى جانب أطفال الشقيقة الأخرى” جيهان” (عددهم خمسة).

وأشارت المصادر أن سلطات الاحتلال التركي لم تُعلم ذويهن بمكان احتجازهن، ولا السماح بزيارتهن داخل السجن رغم مرور أكثر من 3 أشهر على اختطافهن.

أما فيما يتعلق بالمختطفين الرجال، فلا زال مصيرهم مجهولاً ولا تتوفر أي معلومات عن مصيرهم.

(ل)

ANHA