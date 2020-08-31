أعضاء سوريّا المستقبل:  تغييب الممثلين الحقيقيين أفشل اجتماعات حلّ الأزمة السّوريّة

كثيرة هي الاجتماعات التي عُقدت وكثيرةٌ هي تسمياتها، فمن جنيف إلى أستانا إلى سوتشي بأرقامهم المتسلسلة، لم تنتهِ بعد رحلة المفاوضات المُزيّفة التي سيّقت لها بعض الشخصيات وادّعت ذات يوم ولا زالت تدّعي أنّ همّها الأول هو السوريّون لتثبت الحقائق ومخرجات تلك الاجتماعات الفاشلة غير ذلك.

أعضاء في حزب سوريا المستقبل ومن مناطق سورية عدّة جمعهم المؤتمر العام الثاني لحزب سوريا المستقبل في مدينة الرقّة، تحدّثوا لوكالة أنباء هاوار عن الأسس التي يجب أن تتّبع في حلّ الأزمة السورية انطلاقاً من تمثيل حقيقي للشعب السوري في تلك المفاوضات.

حيث أشار عضو حزب سوريا المستقبل من مدينة الرقة عيسى الخابور إلى "أنّ السوريين باتوا يدركون جيّداً أنّ المفاوضات التي تتمّ خارج الأراضي السورية لن تجلب إلّا مزيداً من الدمار والتهجير لأبناء الشعب السوري، حيثُ سينتج عن تلك المفاوضات مقايضات في التهجير والتغيير الديمغرافي".

وأضاف الخابور: "أنّ مثل هذه المفاوضات كان من واجب منظّميها أو الراعين لها أن يقوموا بدعوة الممثّلين الحقيقين عن الشعب السوريّ، حيث غُيّب مجلس سوريا الديمقراطية وهي تمثّل 5 مليون سوري، وغُيّب ممثّلين عن المكوّن الكردي وهو أحد أهم أطراف الحل الحقيقي للأزمة السورية".

بدوره تحدّث عضو حزب سوريا المستقبل من مدينة منبج إبراهيم الماشي عن "أنّ استمرار الأزمة السورية حتى الآن جاء نتيجة تشابك المصالح الدولية على الأرض السورية, وتعدد الدول المُتدخلة بالملفّ السوري، وأنّ تلك الدول تعلم جيّداً أنّ وضع مقاليد الحلّ بيد السوريين سيصنع سوريا المستقبل التي يستلهم منها حزب سوريا المستقبل أهدافه ورؤاه".

وتابع الماشي أنّ "السوريين اليوم بحاجة لسفينة نجاة ورؤية سياسية موحّدة قادرة على إنقاذهم من براثن الأزمة التي صارت اليوم تنهش الجسد السوري بعد أن أثقلته جراحهُ".

(ك)

ANHA