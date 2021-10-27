أعضاء PYD: تركيا استمدت قوتها من الصمت الدولي لاستخدام الكيماوي

وفي هذا السياق، أوضحت العضوة في مكتب المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يصطدمون في كل مرة بالمقاومة سواء في شمال وشرق سوريا أو في شنكال أو في مناطق الدفاع المشروع، لذلك تسعى بكل الوسائل للقضاء على تلك المقاومة باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وأكدت هيفين سليمان أن الصمت الدولي المخزي أمام الجرائم التركية منحها الضوء الأخضر للتمادي أكثر.

واستذكرت هيفين "المقاومة التاريخية لقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع والانتصارات التي حققوها في زاب وآفاشين وغاري ومتينا، لذلك حاولت تركيا إفناء تلك المقاومة وكسر إرادة الكريلا بقصف تلك المناطق بالأسلحة المحرمة دولياً، كما فعلت في عفرين بعد 58 من المقاومة التي أبداها أهلها ومقاتلوها".

من جهته، شدد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو على موضوع التمادي التركي نتيجة الصمت الدولي، مؤكداً أن استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دولياً هو مدعاة عجز أمام الكريلا لأنها تثبت مدى ضعف جيش الاحتلال التركي على الأرض وعدم قدرته على هزيمة المقاومة.

من جانبه، دعا عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى حمو أهالي باشور كردستان "ليكونوا حذرين من سياسة تركيا التي تهدف لتعزيز وجودها وتجد لنفسها موطئ قدم لاستهداف قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، لذلك يجب مجابهة ومقاومة هذا الاحتلال الذي يسعى لإفناء الشعب الكردي ككل وليس فقط المقاومة".

ووصف حمو الصمت الدولي أمام استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل جيش الاحتلال التركي ضد الكريلا بـ "العار"، وأن تجاهل المجتمع الدولي هذه الجرائم سيزيد من استخدام الاحتلال التركي لهذه الأسلحة ضد شعوب المنطقة أيضاً.

ودعا أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي لفتح تحقيق دولي حول استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد الكرد.

(مـ)

ANHA