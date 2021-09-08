أعضاء PDKS: علاقة PDK مع الدولة التركية مبنية على إبادة الكرد

وفي الـ 23 من شهر نيسان عام 2021 أطلق جيش الاحتلال التركي هجوماً على مناطق آفاشين ومتينا وزاب في باشور (جنوب كردستان) بهدف احتلال المناطق المذكورة.

وأرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته إلى خنادق القتال وشاركوا مع دولة الاحتلال التركي في الهجوم على الكريلا في المنطقة، واعتبر الشارع الكردي هذا الهجوم خيانة بحق الكرد.

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردي السوري (PDKS) رمزي شيخموس "منذ تأسيس الدولة التركية تحارب الشعب الكردي حتى يومنا هذا، دائماً تريد إبادة وقتل الشعب الكردي".

وطالب شيخموس الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن خيانته للكرد" فعندما يحتل جيش الاحتلال التركي مناطق روج آفا أو إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني فإقليم كردستان سيتم احتلاله، على الديمقراطي الكردستاني أن يفكر بمصلحة شعبه ويتراجع عن دعمه للدولة التركية".

كما طالب شيخموس الأحزاب الكردية في روج آفا "أن يكونوا يداً بيد والكشف عن حقيقة من يفكر بمصلحة شعبه ومن يفكر بمصالح عائلية وشخصية ضيقة، لكي لا نصل إلى حد الاقتتال الداخلي".

وأكد شيخموس بأن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية بالهجوم على الكريلا "لا يخدم الوحدة الوطنية والشعب الكردستاني، بل العكس يخدم تركيا".

بدوره وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردي السوري مصطفى هورو الحرب التي أعلنها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي على الحركة التحرر الكردستانية بـ "الخيانة"، وقال "هجمات الديمقراطي الكردستاني على الكريلا لم تختلف عن هجمات الاحتلال التركي على الشعب الكردي في أجزاء كردستان وبخاصةً على شمال وشرق سوريا".

وأكد هورو أن " إقليم كردستان بيد عائلة برزاني تحول إلى ولاية تركية لأنهم دخلوا إلى أراضي باشور وقاموا ببناء القواعد العسكرية والإقليم والحكومة العراقية صامتان أمام هذا الاحتلال ".

وبيّن هورو بأن العلاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية "هدفها إبادة الكرد وإفشال مشروع توحيد الصف الكردي، لأن توحيد الكرد سينهي وجود الاحتلال التركي على أراضي كردستان".

ودعا هورو الأحزاب الكردية " أن يفكروا بقضيتهم وشعبهم وتوحيد صفوفهم ليستطيعوا الوقوف في وجه أعداء الكرد الذين يريدون القضاء عليهم".

(م)

ANHA